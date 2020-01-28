Импичмент Трампа: экс-секретарь СНБО рассказал, как сорвались переговоры между США и Украиной

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк рассказал, что команда президента Владимира Зеленского была шокирована заморозкой военной помощи США и требованиями президента Дональда Трампа.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на Александра Данилюка в интервью американскому изданию The Daily Beast

Детали: США и Украина пытались сформировать дорожную карту сотрудничества между странами. Спектр вопросов в ней был очень широким и включал предложения экспорта американского газа в Украину.

Данилюк вместе с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном работал над созданием официальных рамок для американо-украинских отношений.

Однако американская сторона фактически сорвала официальные переговоры 10 июля. По словам экс-главы СНБО, они должны были говорить о "дорожной карте", но вместо этого встал вопрос о расследовании: "Посол США в ЕС Гордон Сондленд неожиданно вспомнил о требованиях Трампа к Зеленскому согласиться на расследование Байдена. После вмешательства Сондленда в разговор Болтон закончил официальную встречу".

Он также добавил, что команду Зеленского охватила паника, когда они узнали о замораживании военной помощи США. Мол Зеленский был убежден, что это какая-то ошибка.

Данилюк отправил запрос в Совет нацбезопасности США, чтобы узнать, что означает эта новость, и не получил ответа.