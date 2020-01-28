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Импичмент Трампа: экс-секретарь СНБО рассказал, как сорвались переговоры между США и Украиной

Вторник, 28 января 2020, 22:55
Импичмент Трампа: экс-секретарь СНБО рассказал, как сорвались переговоры между США и Украиной

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк рассказал, что команда президента Владимира Зеленского была шокирована заморозкой военной помощи США и требованиями президента Дональда Трампа.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на Александра Данилюка в интервью американскому изданию The Daily Beast

Детали: США и Украина пытались сформировать дорожную карту сотрудничества между странами. Спектр вопросов в ней был очень широким и включал предложения экспорта американского газа в Украину.

Данилюк вместе с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном работал над созданием официальных рамок для американо-украинских отношений.

Однако американская сторона фактически сорвала официальные переговоры 10 июля. По словам экс-главы СНБО, они должны были говорить о "дорожной карте", но "вместо этого встал вопрос о расследовании": "Посол США в ЕС Гордон Сондленд неожиданно вспомнил о требованиях Трампа к Зеленскому согласиться на расследование Байдена. После вмешательства Сондленда в разговор Болтон закончил официальную встречу".

Он также добавил, что команду Зеленского охватила паника, когда они узнали о замораживании военной помощи США. Мол Зеленский был убежден, что это какая-то ошибка.

Данилюк отправил запрос в Совет нацбезопасности США, чтобы узнать, что означает эта новость, и не получил ответа.

Что было ранее: 27 января бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон распространил среди соратников неопубликованную рукопись своей книги. В ней в частности говорится, что Трамп связывал задержку военной помощи для Украины с расследованием в отношении сына его политического конкурента Джо Байдена.

Напомним:

  • 27 сентября глава СНБО Данилюк написал заявление об увольнении. Через три дня президент Владимир Зеленский подписал указ.
  • Данилюк был одним из идеологов национализации "Приватбанка", совладельцем которого был олигарх и бывший бизнес партнер Зеленского Игорь Коломойский.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Вопрос об устранении Трампа с должности с 16 января рассматривает Сенат США. Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы – против. Одним их ключевых свидетелей является экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Узнать больше: Приватбанк, 4 президента и СНБО. Что сделал и почему уходит Александр Данилюк

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

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Темы: СНБОАлександр ДанилюкСША
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