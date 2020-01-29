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Адвокат Порошенка подає 14 позовів проти прокурорів і слідчих

Середа, 29 січня 2020, 13:29
Адвокат Порошенка подає 14 позовів проти прокурорів і слідчих

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань подав 14 позовів про відшкодування моральної шкоди проти прокурорів та слідчих.

Джерело: пост Голованя у Facebook

Пряма мова: "На днях Верховний суд нагадав нам усім, що встановлена ухвалою слідчого судді протиправна бездіяльність прокурора або слідчого тягне за собою відповідальність держави. Зокрема, стягнення моральної шкоди.

А у зв'язку з інспірованим, як ми знаємо з опублікованих "Трубу прорвало" записів, посадовцями президентського офісу політичним переслідуванням Петра Порошенка слідчими суддями постановлено 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих.

Тому подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди. І це тільки початок".

Деталі: Головань уточнив, що за скаргами адвокатів Порошенка слідчі судді встановили факти "протиправної бездіяльності" 4 прокурорів, 6 слідчих Державного бюро розслідувань, 2 службових осіб Національного антикорупційного бюро та 2 слідчих Національної поліції.

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Передісторія:

  • Після приходу до влади Володимира Зеленського проти Порошенка відкрито низку проваджень, до яких причетний юрист Андрій Портнов – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП часів Януковича, також знайомий із нинішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом.
  • У команді Порошенка вважають, що колишній директор ДБР Роман Труба став інструментом у руках Портнова. 
  • Порошенка, зокрема, підозрюють у тому, що він втручався в роботу Вищої ради правосуддя.
  • 13 серпня 2019 року суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа у провадженні щодо ймовірного ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий", у Порошенка від "детектора брехні" відмовилися.
  • 17 вересня 2019 року суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку. 
  • Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.
  • Станом на жовтень 2019 року ДБР вело щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко.
  • 18 січня Державне бюро розслідувань оприлюднило повістку на допит Порошенка як свідка у кримінальному провадженні щодо його можливої держзради під час підготовки "Мінських угод" від 2015 року.
  • У той же день пресслужба партії "Європейська солідарність" заявила, що явка Порошенка на допити в ДБР можлива за умови належного вручення повісток. Мовляв, публічне "запрошення" на допити не передбачене нормами Кримінально-процесуального кодексу.
  • 24 січня Порошенко прийшов на допит до ДБР. 

Українська правда

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