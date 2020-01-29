Адвокат Порошенка подає 14 позовів проти прокурорів і слідчих

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань подав 14 позовів про відшкодування моральної шкоди проти прокурорів та слідчих.

Джерело: пост Голованя у Facebook

Пряма мова: "На днях Верховний суд нагадав нам усім, що встановлена ухвалою слідчого судді протиправна бездіяльність прокурора або слідчого тягне за собою відповідальність держави. Зокрема, стягнення моральної шкоди.

А у зв'язку з інспірованим, як ми знаємо з опублікованих "Трубу прорвало" записів, посадовцями президентського офісу політичним переслідуванням Петра Порошенка слідчими суддями постановлено 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих.

Тому подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди. І це тільки початок".

Деталі: Головань уточнив, що за скаргами адвокатів Порошенка слідчі судді встановили факти "протиправної бездіяльності" 4 прокурорів, 6 слідчих Державного бюро розслідувань, 2 службових осіб Національного антикорупційного бюро та 2 слідчих Національної поліції.

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