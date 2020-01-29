Адвокат Порошенко подает 14 исков против прокуроров и следователей

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань подал 14 исков о возмещении морального вреда против прокуроров и следователей.

Источник: пост Голованя в Facebook

Прямая речь: "На днях Верховный суд напомнил нам всем, что установленное постановлением следственного судьи противоправное бездействие прокурора или следователя влечет за собой ответственность государства. В частности, взыскание морального вреда.

А в связи с инспирированным, как мы знаем из опубликованных "Трубу прорвало" записей, должностными лицами президентского офиса политическим преследованием Петра Порошенко следственными судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей.

Поэтому подаем 14 исков о возмещении морального вреда. И это только начало".

Детали: Головань уточнил, что по жалобам адвокатов Порошенко следственные судьи установили факты "противоправной бездеятельности" 4 прокуроров, 6 следователей Государственного бюро расследований, 2 должностных лиц Национального антикоррупционного бюро и 2 следователей Национальной полиции.

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