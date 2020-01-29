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Адвокат Порошенко подает 14 исков против прокуроров и следователей

Среда, 29 января 2020, 13:29
Адвокат Порошенко подает 14 исков против прокуроров и следователей

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань подал 14 исков о возмещении морального вреда против прокуроров и следователей.

Источник: пост Голованя в Facebook

Прямая речь: "На днях Верховный суд напомнил нам всем, что установленное постановлением следственного судьи противоправное бездействие прокурора или следователя влечет за собой ответственность государства. В частности, взыскание морального вреда.

А в связи с инспирированным, как мы знаем из опубликованных "Трубу прорвало" записей, должностными лицами президентского офиса политическим преследованием Петра Порошенко следственными судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей.

Поэтому подаем 14 исков о возмещении морального вреда. И это только начало".

Детали: Головань уточнил, что по жалобам адвокатов Порошенко следственные судьи установили факты "противоправной бездеятельности" 4 прокуроров, 6 следователей Государственного бюро расследований, 2 должностных лиц Национального антикоррупционного бюро и 2 следователей Национальной полиции.

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Предыстория:

  • После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко был открыт ряд производств, к чему причастен юрист Андрей Портнов – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП при Януковиче, также знаком с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.
  • В команде экс-президента считают, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.
  • Порошенко, в частности, подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.
  • 13 августа 2019 года суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа в производстве относительно вероятного избежания уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от "детектора лжи" отказались.
  • 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
  • Дело в отношении "Кузницы на Рыбальском" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства посредством "Кузни", а затем отмыл незаконные доходы, продав завода через оффшоры.
  • По состоянию на октябрь 2019 года ГБР вело не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
  • 18 января Госбюро расследований обнародовало повестку на допрос Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве по его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" 2015 года.
  • В тот же день пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявила, что явка Порошенко на допросы в ГБР возможна при условии надлежащего вручения повесток. Мол, публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено нормами Уголовно-процессуального кодекса.
  • 24 января Порошенко пришел на допрос в ГБР. 

Украинская правда
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