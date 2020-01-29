Новини 29 січня: звільнення голови Укрзалізниці, призначення голови Держкіно

Кабінет Міністрів звільнив Кравцова з "Укрзалізниці" та призначив Голову Держкіно — новини, які були актуальні 29 січня.

Про "Укрзалізницю"

Кабінет міністрів на засіданні 29 січня погодив звільнення глави АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.

Про Держкіно

Кабінет міністрів вирішив призначити на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося шість тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Кабінет міністрів на засіданні 29 січня погодив призначення Микити Михайлюка головою Закарпатської облдержадміністрації.

У Росії хочуть ще більше спростити процедуру отримання громадянства для українців, звільнивши від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови.

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив два рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.

Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя, вразив уже понад 6 тисяч людей, за добу з 27 до 28 січня виявили у близько 1,6 тисячі осіб.