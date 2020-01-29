Новости 29 января: увольнение главы Укрзализныци, назначение главы Госкино

Кабинет Министров уволил Кравцова из "Укрзализныци" и назначил главу Госкино — новости, которые были актуальны 29 января.

О "Укрзализныце"

Кабинет министров на заседании 29 января согласовал увольнение главы АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

О Госкино

Кабинет министров решил назначить на должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Марину Кудерчук.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Кабинет министров на заседании 29 января согласовал назначение Никиты Михайлюка председателем Закарпатской облгосадминистрации.

В России хотят еще больше упростить процедуру получения гражданства для украинцев, избавив от прохождения собеседования на признание носителями русского языка.

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения о том, что российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.

Коронавирус, который распространяется из китайского Уханя, поразил уже более 6000 человек, за сутки с 27 по 28 января его обнаружили у порядка 1,6 тысячи человек.