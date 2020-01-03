Справа Шеремета: захист Дугарь вказав на недоліки експертизи, яка "пропустила" одне відео

Захист медсестри Яни Дугарь каже, що в експертизі, яка нібито підтвердила її причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета, не врахований відеозапис, який це спростовує.

Джерело: адвокатське об’єднання "Ореховський та Коломієць" у facebook; матеріали слідства, які є у розпорядженні УП

Дослівно заява захисту: "Експерти дали висновок, що тільки на деяких відео і лише окремі ознаки особи частково співпадають. А на інших відео – не співпадають взагалі. Такий висновок з точки зору логіки є ймовірним.

До того ж цей висновок є неповним і вибірковим, бо експерти пропустили саме той відеофайл, на якому ознаки особи не співпали".

Деталі: Йдеться про експертизу, яка підтвердила, що нібито Дугарь ходила біля будинку Шеремета за кілька днів до вбивства.

Адвокати звернули увагу, що поліція надала експертам 6 відеозаписів від 2016 року. На них зафіксована дівчина, яка, на думку слідства, може бути причетна до злочину. Її потрібно було порівняти з Дугарь на одному записі від 2019 року.

Експерти дійшли висновку, що дівчина під будинком Шеремета та Дугарь – одна і та сама особа. Однак при цьому вони послались лише на 5 записів від 2016 року. Шосте відео не згадується у заключній частині, хоча питання слідства стосувались, в тому числі, і цього відео.

Зверху: 6 відеозаписів від 2016 року, надані для експертизи. Знизу: висновок зі згадкою лише 5 записів скріншот: відео адвокатського об'єднання

Водночас, цей запис згадується у дослідницькій частині експертизи, де описуються надані матеріали. Там йдеться, що особливості поведінки дівчини, яка потрапила на це шосте відео, і Яни Дугарь не співпадають.

Від УП: Як свідчать матеріали справи, які є в розпорядженні "Української правди", відповідаючи на питання слідчих, експерти дійсно не згадали відео, на якому дівчина здалась їм несхожою на Дугарь.

Судячи зі стоп-кадру у тесті експертизи, йдеться запис від 16 липня 2016 року, оприлюднений поліцією у 2017 році.

Назва запису, на якому дівчина здалась експертам несхожою на Дугарь скріншот: відео адвокатського об'єднання

Стоп-кадр "пропущеного" відеозапису з матеріалів експертизи

Скріншот запису з особами, яких слідство називала ймовірно причетними до злочину

На цьому відео видно чоловіка і жінку. Поліція називала їх "особами, які могли бути причетними до підготовки вбивства".

Що було раніше: Адвокати Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства та незаконне утримання під домашнім арештом.

Захист звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою щодо фальсифікації доказів з боку слідчих

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Позиція "Української правди" щодо результатів розслідування МВС справи Павла Шеремета

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