Справа Шеремета: захист Дугарь вказав на недоліки експертизи, яка "пропустила" одне відео

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П'ятниця, 3 січня 2020, 22:47

Захист медсестри Яни Дугарь каже, що в експертизі, яка нібито підтвердила її причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета, не врахований відеозапис, який це спростовує.

Джерело: адвокатське об’єднання "Ореховський та Коломієць" у facebook; матеріали слідства, які є у розпорядженні УП

Дослівно заява захисту: "Експерти дали висновок, що тільки на деяких відео і лише окремі ознаки особи частково співпадають. А на інших відео – не співпадають взагалі. Такий висновок з точки зору логіки є ймовірним. 

До того ж цей висновок є неповним і вибірковим, бо експерти пропустили саме той відеофайл, на якому ознаки особи не співпали".

Деталі: Йдеться про експертизу, яка підтвердила, що нібито Дугарь ходила біля будинку Шеремета за кілька днів до вбивства.

Адвокати звернули увагу, що поліція надала експертам 6 відеозаписів від 2016 року. На них зафіксована дівчина, яка, на думку слідства, може бути причетна до злочину. Її потрібно було порівняти з Дугарь на одному записі від 2019 року.

Експерти дійшли висновку, що дівчина під будинком Шеремета та Дугарь – одна і та сама особа. Однак при цьому вони послались лише на 5 записів від 2016 року. Шосте відео не згадується у заключній частині, хоча питання слідства стосувались, в тому числі, і цього відео.

 
Зверху: 6 відеозаписів від 2016 року, надані для експертизи. Знизу: висновок зі згадкою лише 5 записів
скріншот: відео адвокатського об'єднання

Водночас, цей запис згадується у дослідницькій частині експертизи, де описуються надані матеріали. Там йдеться, що особливості поведінки дівчини, яка потрапила на це шосте відео, і Яни Дугарь не співпадають.

Від УП: Як свідчать матеріали справи, які є в розпорядженні "Української правди", відповідаючи на питання слідчих, експерти дійсно не згадали відео, на якому дівчина здалась їм несхожою на Дугарь.

Судячи зі стоп-кадру у тесті експертизи, йдеться запис від 16 липня 2016 року, оприлюднений поліцією у 2017 році.

Назва запису, на якому дівчина здалась експертам несхожою на Дугарь
Назва запису, на якому дівчина здалась експертам несхожою на Дугарь
скріншот: відео адвокатського об'єднання
 
Стоп-кадр "пропущеного" відеозапису з матеріалів експертизи
 
Скріншот запису з особами, яких слідство називала ймовірно причетними до злочину

На цьому відео видно чоловіка і жінку. Поліція називала їх "особами, які могли бути причетними до підготовки вбивства".

Що було раніше: Адвокати Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства та незаконне утримання під домашнім арештом.

Захист звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою щодо фальсифікації доказів з боку слідчих

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Позиція "Української правди" щодо результатів розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.
  • Кузьменко розкритикувала експертизу, яка нібито доводить її причетність.
  • Аваков заявив, що вбивство Шеремета було добре технічно підготовленим, а підозрювані говорили про покровителя, який їх має "витягнути" і захистити.
  • "Слідство.Інфо" вважає, що результати експертизи, на яку посилається Аваков, неоднозначні, а докази – слабкі та непереконливі. Поліція заперечує.
  • В "Української правди" також є низка питань щодо версії слідства.

Українська правда


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