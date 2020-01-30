Труханов получил от дочери подарок в 43 свои зарплаты
Городской голова Одессы Геннадий Труханов задекларировал подарок стоимостью 600 тысяч гривень.
Источник: сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданное Трухановым
Детали: Мэр Одессы отметил, что получил презент 17 января, в день своего рождения, от собственной дочери Екатерины Трухановой.
Что именно она подарила отцу – не указано, однако известно, что речь идет о подарке в неденежной форме.
При этом за прошлый год зарплата самого главы Одессы составляла 164 167 гривень, то есть около 13,7 тысяч в месяц.
В прошлом году Труханов также получил подарок от дочери – на 85 тысяч. Иного дохода, кроме 18 гривень процентов в банках, мэр не декларировал.
Екатерина Труханова имеет зарегистрированный в Одессе бизнес по дизайну, вместе с близким к семье мэра бизнесменом Андреем Иванчо владеет компанией по аренде и эксплуатации недвижимости.
Сам Геннадий Труханов официально не имеет долей ни в каком бизнесе.
Напомним:
- В 2016 году журналисты обнаружили, что Труханов контролирует более 20 оффшорных компаний и имеет российский паспорт
- Также семья чиновника владеет элитной квартирой в Лондоне, записанной на дочь и экс-жену мэра.
- Труханов утверждал, что у него есть только гражданство Украины.
- Впоследствии стало известно, что чиновник в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.
- Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- В июле 2019 суд признал Труханова и других лиц невиновными. Прокуратура подала жалобу на приговор, сейчас идет апелляционное рассмотрение.
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