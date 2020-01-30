ЄСПЛ дозволив екстрадицію Цемаха в Нідерланди

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився забороняти екстрадицію в Нідерланди підозрюваного в причетності до знищення малазійського боїнга над Донбасом Володимира Цемаха.

Джерело: Інтерфакс з посиланням на адвоката Цемаха Анатолія Кучерену.

Пряма мова: "Розчаровані рішенням ЄСПЛ відхилити наш запит на схвалення заходу забезпечення, який дозволив би заборонити екстрадицію Цемаха в Нідерланди".

Що було раніше: Бойовика "ДНР" Володимира Цемаха в червні 2019 року затримали українські спецслужби.

Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до знищення малазійського боїнгу, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.

7 вересня Україна передала Цемаха Росії згідно з умовами обміну полоненими.

11 вересня Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17.

У Росії на вимогу прокуратури Нідерландів затримувати Цемаха відмовились.

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