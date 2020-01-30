ЄСПЛ дозволив екстрадицію Цемаха в Нідерланди
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився забороняти екстрадицію в Нідерланди підозрюваного в причетності до знищення малазійського боїнга над Донбасом Володимира Цемаха.
Джерело: Інтерфакс з посиланням на адвоката Цемаха Анатолія Кучерену.
Пряма мова: "Розчаровані рішенням ЄСПЛ відхилити наш запит на схвалення заходу забезпечення, який дозволив би заборонити екстрадицію Цемаха в Нідерланди".
Що було раніше: Бойовика "ДНР" Володимира Цемаха в червні 2019 року затримали українські спецслужби.
Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до знищення малазійського боїнгу, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.
7 вересня Україна передала Цемаха Росії згідно з умовами обміну полоненими.
11 вересня Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17.
У Росії на вимогу прокуратури Нідерландів затримувати Цемаха відмовились.
Передісторія:
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
- Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
- Відомі імена перших чотирьох підозрюваних. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
- Крім того, 11 вересня 2019 року Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха з ключового свідка на підозрюваного.
- У листопаді частину обвинувального висновку у справі передали до суду Гааги.