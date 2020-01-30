ЕСПЧ разрешил экстрадицию Цемаха в Нидерланды

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды подозреваемого в причастности к уничтожению малазийского боинга над Донбассом Владимира Цемаха.

Источник: Интерфакс со ссылкой на адвоката Цемаха Анатолия Кучерену.

Прямая речь: "Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды".

Что было раньше: Боевика "ДНР" Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы.

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к уничтожению малазийского боинга, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

7 сентября Украина передала Цемаха России согласно условиям обмена пленными.

11 сентября Нидерланды признали Цемаха подозреваемым по делу MH17 .

В России по требованию прокуратуры Нидерландов задерживать Цемаха отказались.

Напомним: