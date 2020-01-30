ЕСПЧ разрешил экстрадицию Цемаха в Нидерланды
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды подозреваемого в причастности к уничтожению малазийского боинга над Донбассом Владимира Цемаха.
Источник: Интерфакс со ссылкой на адвоката Цемаха Анатолия Кучерену.
Прямая речь: "Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды".
Что было раньше: Боевика "ДНР" Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы.
Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к уничтожению малазийского боинга, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.
7 сентября Украина передала Цемаха России согласно условиям обмена пленными.
11 сентября Нидерланды признали Цемаха подозреваемым по делу MH17 .
В России по требованию прокуратуры Нидерландов задерживать Цемаха отказались.
Напомним:
- Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
- Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.
- Известны имена первых четырех подозреваемых. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
- Кроме того, 11 сентября 2019 года Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха с ключевого свидетеля на подозреваемого.
- В ноябре часть обвинительного заключения по делу передан в суд Гааги.