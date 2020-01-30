ЕСПЧ разрешил экстрадицию Цемаха в Нидерланды

442 просмотра
Четверг, 30 января 2020, 12:59

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды подозреваемого в причастности к уничтожению малазийского боинга над Донбассом Владимира Цемаха.

Источник: Интерфакс со ссылкой на адвоката Цемаха Анатолия Кучерену.

Прямая речь: "Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды".

Что было раньше:  Боевика "ДНР" Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы.

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к уничтожению малазийского боинга, который выполнял рейс MH17 из  Амстердама в Куала-Лумпур, а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

7 сентября Украина передала Цемаха России согласно условиям обмена пленными.

11 сентября Нидерланды признали Цемаха подозреваемым по делу MH17 .

В России по требованию прокуратуры Нидерландов задерживать Цемаха отказались.

Напомним:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.
  • Известны имена первых четырех подозреваемых. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
  • Кроме того, 11 сентября 2019 года Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха с ключевого свидетеля на подозреваемого.
  • В ноябре часть обвинительного заключения по делу передан в суд Гааги.

Темы: MH17 Нидерланды Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело MH17: как минимум один подозреваемый готов давать показания на суде в Гааге 27 января 2020, 23:11
Суд избрал меру пресечения охраннику сбитого МН-17 15 января 2020, 22:46
Пограничники задержали охранника сбитого МН-17 10 января 2020, 14:37
Все новости
Главные новости
Главе Фонда госимущества предлагали взятку в 5 миллионов долларов
Украина ввела безвиз для британцев
В "Слуге народа" имеют еще одного потенциального кандидата в мэры Киева
Авто журналистки "Радио Свобода" сожгли во Львове
Все новости
мода

Гуру моды призвала ценить одежду и оставлять в наследство детям

улыбнитесь!

И страшно, и смешно: 11 мемов о коронавирусе

здоровье

Седина – это не только о старости. 4 фактора, которые влияют на поседение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів