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Рябошапка розкритикував слідство у справах Майдану: Замовників досі немає

Четвер, 30 січня 2020, 12:34
Рябошапка розкритикував слідство у справах Майдану: Замовників досі немає

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що слідство у справах Майдану було таким чином організоване в ГПУ, що не дало можливості встановити замовників злочинів.

Джерело: Інтерв’ю генерального прокурора Руслана Рябошапки "Інтерфакс-Україні"   

Пряма мова Рябошапки: "Ми маємо усвідомити, що те, як проводилося слідство, на жаль, не дало суспільству відповіді на ключові запитання. До якості проведення слідства у нас виникають величезні питання. Частина матеріалів просто зникла, за іншими моментами слідство просто саботувалося".

"Проблема в тому, що слідство досі було так організоване, що не вдалося вийти на цих керівників або замовників. Тому ми бачимо справи переважно за рядовими виконавцями, міліціонерами, суддями або прокурорами, а власне доказів того, хто був замовником, хто приймав ці рішення, ми поки що суспільству надати не можемо".

Деталі: Рябошапка водночас висловив сподівання, що передання справ на розслідування у ДБР дасть результати, зокрема щодо встановлення замовників. Також він заявив, що видача бійців спецпідрозділу "Беркут" російській стороні в рамках обміну не перешкоджає розслідуванню "майданівських справ". Генпрокурор назвав їх не ключовими в цих справах.

Передісторія:

  • Ще в листопаді 2019 року у Державному бюро розслідувань створили підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках на Майдані.
  • 11 січня у Державному бюро розслідувань повідомили, що завершили формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану".
  • У грудні 2019 року Рябошапка замінив групу прокуроріву справі про розстріли на вулиці Інститутській у Києві, здійснені під час акцій протесту в лютому 2014 року.
  • Нова група прокурорів, яку призначили замість Донського, Земського та Симонова, сприяла звільненню п’ятьох обвинувачених у цій справі колишніх "беркутівців" для їхньої участі в обміні утримуваними з так званими "Л/ДНР". 
  • 14 січня суд задоволення відвід нової групи прокурорів.

Теми: РябошапкаМайданГенпрокуратура
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