Рябошапка раскритиковал следствие по делам Майдана: Заказчиков все еще нет

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Четверг, 30 января 2020, 13:34

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что следствие по делам Майдана было таким образом организовано в ГПУ, что не позволило установить заказчиков преступлений.

Источник: Интервью генерального прокурора Руслана Рябошапки "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Рябошапки: "Мы должны осознать, что то, как велось следствие, к сожалению, не дало обществу ответы на ключевые вопросы. К качеству проведения следствия у нас возникают огромные вопросы. Часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось".

"Проблема в том, что следствие до сих пор было таким образом организовано, что не удалось выйти на этих руководителей или заказчиков. Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока что обществу предоставить не можем".

Детали: Рябошапка то же время выразил надежду, что передача дел на расследование в ГБР даст результаты, в частности позволит установить заказчиков. Также он заявил, что выдача бойцов спецподразделения "Беркут" российской стороне в рамках обмена не препятствует расследованию "майдановских дел". Генпрокурор назвал их не ключевыми в этих делах.

Предыстория:

  • Еще в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.
  • 11 января в Государственном бюро расследований сообщили, что завершили формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана".
  • В декабре 2019 года Рябошапка заменил группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в ​​Киеве, совершенные во время акций протеста в феврале 2014 года.
  • Новая группа прокуроров, которую назначили вместо Донского, Земского и Симонова, способствовала освобождению пятерых обвиняемых по этому делу бывших "беркутовцев" для их участия в обмене удерживаемыми с так называемыми "Л/ДНР".
  • 14 января суд удовольствие отвод новой группы прокуроров.

Темы: Рябошапка Майдан Генпрокуратура


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