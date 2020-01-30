Рябошапка раскритиковал следствие по делам Майдана: Заказчиков все еще нет

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что следствие по делам Майдана было таким образом организовано в ГПУ, что не позволило установить заказчиков преступлений.

Источник: Интервью генерального прокурора Руслана Рябошапки "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Рябошапки: "Мы должны осознать, что то, как велось следствие, к сожалению, не дало обществу ответы на ключевые вопросы. К качеству проведения следствия у нас возникают огромные вопросы. Часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось".

"Проблема в том, что следствие до сих пор было таким образом организовано, что не удалось выйти на этих руководителей или заказчиков. Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока что обществу предоставить не можем".

Детали: Рябошапка то же время выразил надежду, что передача дел на расследование в ГБР даст результаты, в частности позволит установить заказчиков. Также он заявил, что выдача бойцов спецподразделения "Беркут" российской стороне в рамках обмена не препятствует расследованию "майдановских дел". Генпрокурор назвал их не ключевыми в этих делах.

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