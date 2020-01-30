Рябошапка раскритиковал следствие по делам Майдана: Заказчиков все еще нет
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что следствие по делам Майдана было таким образом организовано в ГПУ, что не позволило установить заказчиков преступлений.
Источник: Интервью генерального прокурора Руслана Рябошапки "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Рябошапки: "Мы должны осознать, что то, как велось следствие, к сожалению, не дало обществу ответы на ключевые вопросы. К качеству проведения следствия у нас возникают огромные вопросы. Часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось".
"Проблема в том, что следствие до сих пор было таким образом организовано, что не удалось выйти на этих руководителей или заказчиков. Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока что обществу предоставить не можем".
Детали: Рябошапка то же время выразил надежду, что передача дел на расследование в ГБР даст результаты, в частности позволит установить заказчиков. Также он заявил, что выдача бойцов спецподразделения "Беркут" российской стороне в рамках обмена не препятствует расследованию "майдановских дел". Генпрокурор назвал их не ключевыми в этих делах.
Предыстория:
- Еще в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.
- 11 января в Государственном бюро расследований сообщили, что завершили формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана".
- В декабре 2019 года Рябошапка заменил группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве, совершенные во время акций протеста в феврале 2014 года.
- Новая группа прокуроров, которую назначили вместо Донского, Земского и Симонова, способствовала освобождению пятерых обвиняемых по этому делу бывших "беркутовцев" для их участия в обмене удерживаемыми с так называемыми "Л/ДНР".
- 14 января суд удовольствие отвод новой группы прокуроров.