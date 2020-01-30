Новини 30 січня: звільнення Гримчака, хабар для голови Фонду держмайна

Ексзаступника міністра Гримчака звільнили з-під варти, голові Фонду держмайна пропонували хабар у 5 мільйонів доларів— новини, які були актуальні 30 січня.

Про Гримчака

Звинуваченого у хабарництві ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Про хабар

За заявою голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували йому 5 мільйонів доларів хабара.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося шість тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Проти мера Києва Віталія Кличка "Слуга народу" розглядає кількох кандидатів, зокрема і такого, який дасть чинному голові столиці перемогти знов.

Україна запровадила безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Великої Британії. Безвіз діятиме на тимчасовій основі з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року.

Літак, який евакуював українців з китайського острова Хайнань через спалах коронавірусу, приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Опівночі 30 січня у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.

"Слуга народу" досі має найбільшу популярність серед виборців: якби вибори відбувалися знову, за неї проголосувала б майже половина виборців.