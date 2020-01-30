Обвинувачення Микитася у хуліганстві скерували до суду

Обвинувальний акт у хуліганстві стосовно екснардепа Максима Микитася направили до суду.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України VIII скликання."

Деталі: Микитася звинувачують у нанесенні легких тілесних ушкоджень голові ОТГ у селі Любеч Чернігівської області. Зазначається, що при цьому колишній нардеп "поводився агресивно, використовував ненормативну лексику, образи та ігнорував зауваження присутніх".

У разі доведення вини, Микитасю загрожує штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі до 5 років.

Що передувало: Наприкінці грудня 2019 року Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство у провадженні за підозрою Микитася у хуліганстві в Любечі, що на Чернігівщині. Стороні захисту для ознайомлення тоді було надано матеріали кримінального провадження. Пізніше Офіс генпрокурора просив суд обмежити колишньому народному термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Передісторія: