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Обвинувачення Микитася у хуліганстві скерували до суду

Четвер, 30 січня 2020, 23:15
Обвинувачення Микитася у хуліганстві скерували до суду

Обвинувальний акт у хуліганстві стосовно екснардепа Максима Микитася направили до суду. 

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України VIII скликання."

Деталі: Микитася звинувачують у нанесенні легких тілесних ушкоджень голові ОТГ у селі Любеч Чернігівської області. Зазначається, що при цьому колишній нардеп "поводився агресивно, використовував ненормативну лексику, образи та ігнорував зауваження присутніх".

У разі доведення вини, Микитасю загрожує штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі до 5 років. 

Що передувало: Наприкінці грудня 2019 року Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство у провадженні за підозрою Микитася у хуліганстві в Любечі, що на Чернігівщині. Стороні захисту для ознайомлення тоді було надано матеріали кримінального провадження. Пізніше Офіс генпрокурора просив суд обмежити колишньому народному термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Передісторія:

  • У липні в Любечі на Чернігівщині сталася сутичка між ще тоді нардепом групи "Воля народу" Максимом Микитасем та головою об’єднаної територіальної громади Сергієм Пінчуком.
  • 24 вересня Микитасю повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій.
  • Максима Микитася також підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

Українська правда

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Теми: МикитасьДБРВерховна РадаЧернігівська область
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