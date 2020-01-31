Обвинение Микитася в хулиганстве направили в суд

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Пятница, 31 января 2020, 00:15

Обвинительный акт в хулиганстве в отношении экс-нардепа Максима Микитася направили в суд.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве, направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва."

Детали: Микитася обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю ОТГ в селе Любеч Черниговской области. Отмечается, что при этом бывший нардеп "вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих".

В случае доказательства вины, Микитасю грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.

Что предшествовало: В конце декабря 2019 года Государственное бюро расследований завершило досудебное следствие в производстве по подозрению Микитася в хулиганстве в Любече.

Стороне защиты для ознакомления тогда были предоставлены материалы уголовного производства. Позже Офис генпрокурора просил суд ограничить бывшему народному депутату срок ознакомления с материалами уголовного производства.

Предыстория:

  • В июле в Любече на Черниговщине произошла стычка между еще тогда нардепом группы "Воля народа" Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.
  • 24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.
  • Микитася также подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

Украинская правда
Темы: Микитась ГБР Верховная Рада Черниговская область


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