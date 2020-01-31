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Ще одного українця після повернення з Китаю ізолювали в спецбоксі

П'ятниця, 31 січня 2020, 14:11
Ще одного українця після повернення з Китаю ізолювали в спецбоксі

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває вже двоє львів’ян, які повернулися з Китаю, і мають симптоми респіраторних захворювань. Їх госпіталізували у спеціальні бокси.

Джерело: ZAXID.NET з посиланням на заяву в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрія Васька на брифінгу.

Пряма мова: "У пацієнтів, які повернулися з Китаю, виявлені легкі катаральні симптоми. Вони повернулися не з визначених зоною епідеміологічної небезпеки провінцій і були госпіталізовані в інфекційну лікарню. Їм провели експрес-тести на грип. Вони негативні. Інші проби і аналізи відібрані і надіслані до Центру громадського здоров’я МОЗ України. Стан здоров’я цих пацієнтів сьогодні – близький до задовільного, у них спостерігаються легкі катаральні симптоми".

Деталі: Львів’яни, які зараз перебувають у боксах інфекційної лікарні, будуть там доти, поки не прийдуть результати їхніх лабораторних досліджень. Аналізи були відібрані 27 і 29 січня, результати очікуються наприкінці наступного тижня.

За словами Васька, всіх мешканців Львівщини, які повертатимуться з Китаю і матимуть симптоми респіраторних захворювань будуть госпіталізовувати в Львівську обласну інфекційну лікарню, у спеціальні бокси, які мають окремі входи, відповідну витяжку і до яких має доступ обмежене коло осіб. Медперсонал, який надає таким хворим допомогу, має індивідуальні засоби захисту.

Аналізи проводять і працівники лабораторій інфекційної лікарні, і львівського обласного лабораторного центру МОЗ України. При найменшій підозрі на новий китайський коронавірус nCoV, аналізи надсилають у Центр громадського здоров’я МОЗ України, а звідти деякі аналізи скеровують у референс-лабораторії, бо новий тип коронавірусу вимагає більш детального дослідження.

Що було раніше: 27 січня 19-річний хлопець повернувся з Китаю з кашлем і нежитем. Симптоми недуги він відчув кілька днів тому, ще в Китаї. З Шанхая студент прилетів до Варшави літаком, а з Польщі до Львова їхав автобусом. Вже вдома батьки викликали йому "швидку допомогу".

За словами лікарів, у Китаї хлопець перебував за 800 кілометрів від міста, де зафіксовано коронавірус.

Інший 40-річний чоловік їздив у Китай в туристичну мандрівку на острів Хайнянь, яку перервав і повернувся до Львова.

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Передісторія:

  • За минулу добу, 30 січня, в китайській провінції Хубей від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, померло 42 людини, зареєстровано 1220 нових підтверджених випадків інфікування.
  • Кількість загиблих від нового китайського коронавірусу досягла 213 осіб.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • 30 січня в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який евакуював українців з китайського острова Хайнань
  • 29 січня стало відомо, що 30 січня і 3 лютого  літаки МАУдвічі виконають рейси до Китаю, щоб евакуювати українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЛьвів
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