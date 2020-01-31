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Еще одного украинца после возвращения из Китая изолировали в спецбоксе

Пятница, 31 января 2020, 14:11
Еще одного украинца после возвращения из Китая изолировали в спецбоксе

В областной инфекционной больнице находятся уже двое львовян, которые вернулись из Китая, и имеют симптомы респираторных заболеваний. Их госпитализировали в специальные боксы.

Источник: ZAXID.NET со ссылкой на заявление и.о. директора департамента здравоохранения ЛОГА Андрея Васько на брифинге.

Прямая речь: "У пациентов, которые вернулись из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы. Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели экспресс-тесты на грипп. Они отрицательные. Другие пробы и анализы отобраны и отправлены в Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня - близкое к удовлетворительному, у них наблюдаются легкие катаральные симптомы".

Детали: Львовяне, которые сейчас находятся в боксах инфекционной больницы, будут там до тех пор, пока не придут результаты их лабораторных исследований. Анализы были отобраны 27 и 29 января, результаты ожидаются в конце следующей недели.

По словам Васько, всех жителей Львовщины, которые будут возвращаться из Китая и будут иметь симптомы респираторных заболеваний будут госпитализировать в Львовскую областную инфекционную больницу, в специальные боксы, которые имеют отдельные входы, соответствующую вытяжку и к которым имеет доступ ограниченный круг лиц. Медперсонал, который оказывает таким больным помощь, имеет индивидуальные средства защиты.

Анализы проводят и работники лабораторий инфекционной больницы, и Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины. При малейшем подозрении на новый китайский коронавирус nCoV, анализы отправляют в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, а оттуда некоторые анализы направляют в референс-лаборатории, потому что новый тип коронавируса требует более детального исследования.

Что было раньше: 27 января 19-летний парень вернулся из Китая с кашлем и насморком. Симптомы болезни он почувствовал несколько дней назад, еще в Китае. Из Шанхая студент прилетел в Варшаву самолетом, а из Польши во Львов ехал автобусом. Уже дома родители вызвали ему "скорую помощь".

По словам врачей, в Китае парень находился в 800 километрах от города, где зафиксирован коронавирус.

Другой – 40-летний мужчина ездил в Китай в туристическую поездку на остров Хайнянь, которую прервал и вернулся во Львов.

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Предыстория:

  • За прошедшие сутки, 30 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерло 42 человека, зарегистрировано 1220 новых подтвержденных случаев инфицирования.
  • В целом он нового коронавируса умерли 213 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуациюв связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • 30 января в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань
  • 29 января стало известно, что 30 января и 3 февраля самолеты МАУ выполнят рейсы в Китай, чтобы эвакуировать украинский.

Темы: коронавирусЛьвов
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