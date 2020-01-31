Еще одного украинца после возвращения из Китая изолировали в спецбоксе

В областной инфекционной больнице находятся уже двое львовян, которые вернулись из Китая, и имеют симптомы респираторных заболеваний. Их госпитализировали в специальные боксы.

Источник: ZAXID.NET со ссылкой на заявление и.о. директора департамента здравоохранения ЛОГА Андрея Васько на брифинге.

Прямая речь: "У пациентов, которые вернулись из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы. Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели экспресс-тесты на грипп. Они отрицательные. Другие пробы и анализы отобраны и отправлены в Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня - близкое к удовлетворительному, у них наблюдаются легкие катаральные симптомы".

Детали: Львовяне, которые сейчас находятся в боксах инфекционной больницы, будут там до тех пор, пока не придут результаты их лабораторных исследований. Анализы были отобраны 27 и 29 января, результаты ожидаются в конце следующей недели.

По словам Васько, всех жителей Львовщины, которые будут возвращаться из Китая и будут иметь симптомы респираторных заболеваний будут госпитализировать в Львовскую областную инфекционную больницу, в специальные боксы, которые имеют отдельные входы, соответствующую вытяжку и к которым имеет доступ ограниченный круг лиц. Медперсонал, который оказывает таким больным помощь, имеет индивидуальные средства защиты.

Анализы проводят и работники лабораторий инфекционной больницы, и Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины. При малейшем подозрении на новый китайский коронавирус nCoV, анализы отправляют в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, а оттуда некоторые анализы направляют в референс-лаборатории, потому что новый тип коронавируса требует более детального исследования.

Что было раньше: 27 января 19-летний парень вернулся из Китая с кашлем и насморком. Симптомы болезни он почувствовал несколько дней назад, еще в Китае. Из Шанхая студент прилетел в Варшаву самолетом, а из Польши во Львов ехал автобусом. Уже дома родители вызвали ему "скорую помощь".

По словам врачей, в Китае парень находился в 800 километрах от города, где зафиксирован коронавирус.

Другой – 40-летний мужчина ездил в Китай в туристическую поездку на остров Хайнянь, которую прервал и вернулся во Львов.

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