СБУ и МВД знают, кто монтировал ролик с "пленками Гончарука" – СМИ

31 января истекают две недели со дня, когда президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, силовикам известно, кто монтировал ролик.

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на поинформированных собеседников

Детали: Накануне генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что результатов расследования нет и анонсировал борьбу с частными спецслужбами, занимающимися несанкционированной "прослушкой".

Однако, по данным ZN.UA, уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова.

ZN.UA известно от источников в обоих силовых ведомствах, что окончательных выводов не было сделано, но в одном совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов.

Издание отмечает, что публикация этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского.

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