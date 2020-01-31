СБУ и МВД знают, кто монтировал ролик с "пленками Гончарука" – СМИ
31 января истекают две недели со дня, когда президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, силовикам известно, кто монтировал ролик.
Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на поинформированных собеседников
Детали: Накануне генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что результатов расследования нет и анонсировал борьбу с частными спецслужбами, занимающимися несанкционированной "прослушкой".
Однако, по данным ZN.UA, уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова.
ZN.UA известно от источников в обоих силовых ведомствах, что окончательных выводов не было сделано, но в одном совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов.
Издание отмечает, что публикация этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского.
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Предыстория:
- 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике".Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
- 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике. Он даже заявил, что подал заявление об отставке, но почему-то президенту, а не в Верховную Раду.
- 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.
- Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.