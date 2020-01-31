Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук наказав оперативно евакуювати громадян України з Китаю

П'ятниця, 31 січня 2020, 21:10
Гончарук наказав оперативно евакуювати громадян України з Китаю

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерствам евакуювати громадян України з Китаю через поширення коронавірусу.

Джерело: Олексій ​​Гончарук у Telegram

Дослівно: "МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції. 

На ранок понеділка у мене на столі має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України".

Деталі: Прем’єр також доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу.

До відома: В китайській провінції Хубей, звідки розповсюдився новий коронавірус, перебувають 57 громадян України.

Що передувалоПрезидент Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я надзвичайного стану міжнародного значення розпорядився посилити заходи, щоб не допустити потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Кількість загиблих від нового китайського коронавірусу досягла 213 осіб.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Українська правда
Теми: коронавірусГончарукКитайУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: