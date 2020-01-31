Гончарук наказав оперативно евакуювати громадян України з Китаю

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П'ятниця, 31 січня 2020, 22:10

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерствам евакуювати громадян України з Китаю через поширення коронавірусу.

Джерело: Олексій ​​Гончарук у Telegram

Дослівно: "МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції. 

На ранок понеділка у мене на столі має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України".

Деталі: Прем’єр також доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу.

До відома: В китайській провінції Хубей, звідки розповсюдився новий коронавірус, перебувають 57 громадян України.

Що передувалоПрезидент Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я надзвичайного стану міжнародного значення розпорядився посилити заходи, щоб не допустити потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Кількість загиблих від нового китайського коронавірусу досягла 213 осіб.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Українська правда
Теми: коронавірус Гончарук Китай Україна


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