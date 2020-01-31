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Гончарук приказал оперативно эвакуировать граждан Украины из Китая

Пятница, 31 января 2020, 21:10
Гончарук приказал оперативно эвакуировать граждан Украины из Китая

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам эвакуировать граждан Украины из Китая из-за распространения коронавируса.

Источник: Алексей Гончарук в Telegram

Дословно: "МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины".

Детали: Премьер также поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

К сведению: В китайской провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус, находятся 57 граждан Украины.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Число погибших от нового китайского коронавируса достигло 213 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Украинская правда

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Темы: коронавирусГончарукКитайУкраина
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