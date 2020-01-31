Гончарук приказал оперативно эвакуировать граждан Украины из Китая
Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам эвакуировать граждан Украины из Китая из-за распространения коронавируса.
Источник: Алексей Гончарук в Telegram
Дословно: "МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.
На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины".
Детали: Премьер также поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.
К сведению: В китайской провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус, находятся 57 граждан Украины.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Число погибших от нового китайского коронавируса достигло 213 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.