На борту лайнера з коронавірусом уже 130 хворих

На борту лайнера Diamond Princess, який знаходиться на карантині біля берегів Японії через коронавірус, виявили уже 130 випадків захворювання.

Джерело: AFP

Деталі: На борту Diamond Princess виявили ще 60 осіб із коронавірусом. Водночас у міністерстві охорони здоров’я Японії поки що від коментарів відмовилися. Таким чином, кількість хворих на борту збільшилася до 130 осіб.

На борту лайнера знаходилось 3711 осіб. Очікується, що корабель буде знаходитися на карантині до 19 лютого - 14 днів після початку періоду ізоляції.

Тих, у кого виявили коронавірус, евакуювали у місцеві медустанови Японії, а тих, хто залишився на кораблі, попросили залишитися в каютах, і їм дозволили ненадовго виходити на відкриті палуби.

Їх попросили носити маски та тримати на відстані один від одного, і дали термометри для регулярного контролю температури.

Карантин ускладнив життя на борту судна, особливо для тих, хто знаходиться в каютах без вікон, і для значного числа пасажирів, яким потрібні ліки від різних хронічних захворювань.

У міністерстві охорони здоров'я Японії повідомили, що близько 600 осіб на борту терміново потребували ліків, і близько половини отримали запаси на вихідні.

Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила, що нововиявлені випадки хвороби на кораблі не повинні збільшувати тривалість карантину, тому період карантину на Diamond Princess завершиться 19 лютого.

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