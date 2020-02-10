На борту лайнера с коронавирусом уже 130 больных

На борту лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии из-за коронавируса, обнаружили уже 130 случаев заболевания.

Источник: AFP

Детали: На борту Diamond Princess обнаружили еще 60 человек с коронавирусом. В то же время в министерстве здравоохранения Японии пока от комментариев отказались. Таким образом, количество заболевших на борту увеличилось до 130 человек.

На борту лайнера находилось 3711 человек. Ожидается, что корабль будет находиться на карантине до 19 февраля - 14 дней после начала периода изоляции.

Тех, у кого обнаружили коронавирус, эвакуировали в местные медучреждения Японии, а тех, кто остался на корабле, попросили остаться в каютах, и им разрешили ненадолго выходить на открытые палубы.

Их попросили носить маски и держаться на расстоянии друг от друга, и дали термометры для регулярного контроля температуры.

Карантин осложнил жизнь на борту судна, особенно для тех, кто находится в каютах без окон, и для значительного числа пассажиров, которым нужны лекарства от различных хронических заболеваний.

В министерстве здравоохранения Японии сообщили, что около 600 человек на борту срочно нуждались лекарств, и около половины получили запасы на выходные.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что новые обнаруженные случаи болезни на корабле не должны увеличивать продолжительность карантина, поэтому период карантина на Diamond Princess завершится 19 февраля.

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