Зверобой обязали носить электронный браслет

Волонтерке Маруси Зверобой избрана мера пресечения в виде личного обязательства, теперь на нее должны одеть электронный браслет.

Источник: заседание Печерского районного суда 10 февраля

Детали: Прокурор просил применить к Биленькои-"Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства.

Также обвинение просило положить на нее определенные обязанности.

Суд полностью удовлетворил ходатайство.

Зверобой должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Также Зверобой обязали носить электронное средство контроля сроком на два месяца до 9 апреля 2020 года.

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