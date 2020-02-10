Зверобой обязали носить электронный браслет

Волонтерке Маруси Зверобой избрана мера пресечения в виде личного обязательства, теперь на нее должны одеть электронный браслет.

Источник: заседание Печерского районного суда 10 февраля

Детали: Прокурор просил применить к Биленькои-"Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства.

Также обвинение просило положить на нее определенные обязанности.

Суд полностью удовлетворил ходатайство.

Зверобой должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Также ее обязали носить электронное средство контроля сроком на два месяца до 9 апреля 2020 года.

Сама Зверобой сказала, что для начала хотела бы взглянуть на браслет, потому что в Украине их немного.

Прямая речь Зверобой: "Мне похрену будет ли у меня браслет, не будет, с какой стороны решетки я буду. Я вам еще раз говорю, уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так".

По словам адвоката Андрея Писаренко, защита Зверобой все равно будет подавать апелляцию, хотя это и не предусмотрено для личного обязательства.

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