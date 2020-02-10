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Зверобой обязали носить электронный браслет

Понедельник, 10 февраля 2020, 13:33
Зверобой обязали носить электронный браслет

Волонтерке Маруси Зверобой избрана мера пресечения в виде личного обязательства, теперь на нее должны одеть электронный браслет.

Источник: заседание Печерского районного суда 10 февраля

Детали: Прокурор просил применить к Биленькои-"Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства.

Также обвинение просило положить на нее определенные обязанности.

Суд полностью удовлетворил ходатайство.

Зверобой должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Также ее обязали носить электронное средство контроля сроком на два месяца до 9 апреля 2020 года.

Сама Зверобой сказала, что для начала хотела бы взглянуть на браслет, потому что в Украине их немного.

Прямая речь Зверобой: "Мне похрену будет ли у меня браслет, не будет, с какой стороны решетки я буду. Я вам еще раз говорю, уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так".

По словам адвоката Андрея Писаренко, защита Зверобой все равно будет подавать апелляцию, хотя это и не предусмотрено для личного обязательства.

Предыстория:

  • 1 ноября 2019 года Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров нардепа Софии Федины и бойца Маруси Зверобой, которые во время эфира о поездке президента Владимира Зеленского на передовую, где он с вызовом говорил с военными, отмечали, что там "может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".
  • Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федины. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).
  • Служба безопасности тоже взялась за высказывания Федины и "Зверобой" в адрес Зеленского.
  • 6 февраля 2020 года представители ГБР вручили Биленькой-"Зверобой" подозрение об "угрозе убийством" в адрес президента.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Маруся ЗверобойсудЗеленский
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