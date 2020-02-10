Зверобой обязали носить электронный браслет
Волонтерке Маруси Зверобой избрана мера пресечения в виде личного обязательства, теперь на нее должны одеть электронный браслет.
Источник: заседание Печерского районного суда 10 февраля
Детали: Прокурор просил применить к Биленькои-"Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства.
Также обвинение просило положить на нее определенные обязанности.
Суд полностью удовлетворил ходатайство.
Зверобой должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
Также ее обязали носить электронное средство контроля сроком на два месяца до 9 апреля 2020 года.
Сама Зверобой сказала, что для начала хотела бы взглянуть на браслет, потому что в Украине их немного.
Прямая речь Зверобой: "Мне похрену будет ли у меня браслет, не будет, с какой стороны решетки я буду. Я вам еще раз говорю, уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так".
По словам адвоката Андрея Писаренко, защита Зверобой все равно будет подавать апелляцию, хотя это и не предусмотрено для личного обязательства.
Предыстория:
- 1 ноября 2019 года Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров нардепа Софии Федины и бойца Маруси Зверобой, которые во время эфира о поездке президента Владимира Зеленского на передовую, где он с вызовом говорил с военными, отмечали, что там "может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".
- Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федины. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).
- Служба безопасности тоже взялась за высказывания Федины и "Зверобой" в адрес Зеленского.
- 6 февраля 2020 года представители ГБР вручили Биленькой-"Зверобой" подозрение об "угрозе убийством" в адрес президента.