Українців, які повернуться з Китаю, хочуть розмістити у санаторії

Міністерство охорони здоров’я планує розмістити громадян України, яких евакуюють із китайського міста Ухань, де спалахнула нова коронавірусна інфекція, в закладі санаторно-курортного типу в Київській області.

Джерело: брифінг в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігоря Кузіна

Пряма мова: "Наразі МОЗ запропоновано дві локації, які наразі опрацьовуються. Це не заклади охорони здоров'я це заклади санаторно-курортного типу і після того, як буде вивчено можливість переоблаштування цих закладів під тимчасові обсерваторії, буде визначено остаточну фінальну локацію...

Також є пропозиція ще з боку Міністерства оборони, але вони ще розглядаються. Це така можлива третя локація".

Деталі: Він додав, що йдеться про локації в Київській області.

За його словами, за українцями в Ухань вирушить чартерним рейсом літак із 16 членами екіпажу, серед них 3 медпрацівника, 2 лікаря і 1 медична сестра.

Планується, що весь склад екіпажу буде використовувати одноразові костюми біологічного захисту, як і водії 2 автобусів, які мають відвезти українців у санаторій.

Українці, яких евакуюють, будуть сидіти у літаку в масках. Пасажири також пройдуть дворазовий температурний скринінг: перед посадкою в Китаї та приїздом в Україну.

Техніку та обладнання, яку будуть використовувати, щоб вивезти громадян України з Китаю, дезінфікують в посиленому режимі і уже через 3-4 годин такий транспорт чи літак уже можна буде використовувати повторно. Після прильоту у літаку також замінять повітряні фільтри.

Кузін додав, що українцям, які не захочуть залишитися на 14-денний каранин в Україні після повернення з Китаю, можуть відмовити в евакуації.

Наразі на карантин і евакуацію погодилися 51 особа. Кількість може змінюватися, адже, за словами Кузіна, в провінції Хубей знаходяться від 120 до 200 громадян України.

Наразі невідомо, який саме перевізник здійснить рейс в Ухань, проте, за словами Кузіна, більше за все це буде SkyUp.

Також Кузін розповів про двох українців на лайнері Diamond Princess, у яких виявили коронавірус: це чоловік (25 років) і жінка (37 років). Вони є членами екіпажу.

В.о. гендиректора ЦГЗ зазначив, що наразі в Україні людей із підозрою на коронавірус, госпіталізовують в боксовані відділення, для повної ізоляції пацієнта.

Доповнюється...