Украинцев, которые вернутся из Китая, хотят разместить в санаторий

Министерство здравоохранения планирует разместить граждан Украины, которых эвакуируют из китайского города Ухань, где вспыхнула новая коронавирусная инфекция, в заведении санаторно-курортного типа в Киевской области.

Источник: брифинг и.о. гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игоря Кузина

Прямая речь: "МЗ предложены две локации, которые сейчас прорабатываются. Это не учреждения здравоохранения это заведения санаторно-курортного типа и после того, как будет изучена возможность переоборудования этих заведений во временные обсерватории, будет определена окончательная финальная локация...

Также есть предложение еще со стороны Министерства обороны, но они еще рассматриваются. Это такая возможная третья локация".

Детали: Он добавил, что речь идет о локациях в Киевской области.

По его словам, за украинцами в Ухань отправится чартерным рейсом самолет с 16 членами экипажа, среди них 3 медработника, 2 врача и 1 медицинская сестра.

Планируется, что весь состав экипажа будет использовать одноразовые костюмы биологической защиты, как и водители 2 автобусов, которые должны отвезти украинцев в санаторий.

Украинцы, которых эвакуируют, будут сидеть в самолете в масках. Пассажиры также пройдут двукратный температурный скрининг: перед посадкой в Китае и приездом в Украину.

Технику и оборудование, которое будут использовать, чтобы вывезти граждан Украины из Китая, дезинфицируют в усиленном режиме и уже через 3-4 часов такой транспорт или самолет можно будет использовать повторно. После прилета в самолете также заменят воздушные фильтры.

Кузин добавил, что украинцам, которые не захотят остаться на 14-дневный каранин в Украине после возвращения из Китая, могут отказать в эвакуации.

Сейчас на карантин и эвакуацию согласились 51 человек. Количество может меняться, ведь, по словам Кузина, в провинции Хубэй находятся от 120 до 200 граждан Украины.

Пока неизвестно, какой именно перевозчик осуществит рейс в Ухань, однако, по словам Кузина, больше всего, что – это будет SkyUp.

Также Кузин рассказал о двух украинцах на лайнере Diamond Princess, в которых обнаружили коронавирус: это мужчина (25 лет) и женщина (37 лет). Они являются членами экипажа.

И.о. гендиректора ЦОС отметил, что сейчас в Украине людей с подозрением на коронавирус, госпитализируют в боксированные отделения для полной изоляции пациента.

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