Порошенко знову не прийшов на допит в ДБР, адвокат пояснив чому
П’ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 11 лютого.
Джерело: адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі УП
Пряма мова: "Президент не прийшов, бо того органу досудового розслідування, куди він викликався, вже не існує.
Ми знаємо, що 5 лютого був указ президента, яким змінена структура ДБР. Вже Першого управління організації досудових розслідувань немає, тому, той орган, який викликав Порошенка, він не існує".
Деталі: За словами Голованя, сам він ходив зранку у ДБР.
Адвокат також додав, що ще минулого тижня звертався до бюро, щоб вони пояснили, хто відповідно до визначеної президентом структури керує Головним слідчим управлінням, яка доля кримінальних проваджень, кому вони передані чи не передані, яка доля слідчих, які працювали у ДБР тощо, але відповіді не отримав.
Головань також додав, що і надалі вимагатиме від ДБР дотримання законодавства і надсилання повісток з точним зазначенням і управління, і слідчого, до якого викликається Порошенко.
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Передісторія:
- Після приходу до влади Володимира Зеленського проти Порошенка відкрито низку проваджень, до яких причетний юрист Андрій Портнов – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП часів Януковича, також знайомий із нинішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом.
- У команді Порошенка заявляли, що ексдиректор ДБР Роман Труба став інструментом у руках Портнова.
- Порошенка, зокрема, підозрюють у тому, що він втручався в роботу Вищої ради правосуддя.
- 17 вересня 2019 року суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку.
- Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.
- Станом на жовтень 2019 року ДБР вело щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко.
- 29 січня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що подає 14 позовів про відшкодування моральної шкоди проти прокурорів та слідчих.
- Порошенко не вперше ігнорує виклики на допити у ДБР. У пресслужбі партії "Європейська солідарність" заявляли, що явка експрезидента на допити можлива за умови належного вручення повісток.