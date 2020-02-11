Порошенко знову не прийшов на допит в ДБР, адвокат пояснив чому

П’ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 11 лютого.

Джерело: адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі УП

Пряма мова: "Президент не прийшов, бо того органу досудового розслідування, куди він викликався, вже не існує.

Ми знаємо, що 5 лютого був указ президента, яким змінена структура ДБР. Вже Першого управління організації досудових розслідувань немає, тому, той орган, який викликав Порошенка, він не існує".

Деталі: За словами Голованя, сам він ходив зранку у ДБР.

Адвокат також додав, що ще минулого тижня звертався до бюро, щоб вони пояснили, хто відповідно до визначеної президентом структури керує Головним слідчим управлінням, яка доля кримінальних проваджень, кому вони передані чи не передані, яка доля слідчих, які працювали у ДБР тощо, але відповіді не отримав.

Головань також додав, що і надалі вимагатиме від ДБР дотримання законодавства і надсилання повісток з точним зазначенням і управління, і слідчого, до якого викликається Порошенко.

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