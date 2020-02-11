Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР, адвокат объяснил почему
Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 11 февраля.
Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии УП
Прямая речь: "Президент не пришел, потому что того органа досудебного расследования, куда он вызывался, уже не существует.
Мы знаем, что 5 февраля был указ президента, которым была изменена структура ГБР. Уже Первого управления организации досудебных расследований нет, поэтому, тот орган, который вызвал Порошенко, он не существует".
Детали: По словам Голованя, сам он ходил утром в ГБР.
Адвокат также добавил, что еще на прошлой неделе обращался в бюро, чтобы они объяснили, кто в соответствии с определенной президентом структурой руководит Главным следственным управлением, какова судьба уголовных производств, кому они переданы или не переданы, какова судьба следователей, работавших в ГБР и т.д., но ответа не получил.
Головань также добавил, что и в дальнейшем будет требовать от ГБР соблюдения законодательства и отправки повесток с точным указанием и управления, и следователя, к которому вызывается Порошенко.
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Предыстория:
- После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко был открыт ряд производств, к чему причастен юрист Андрей Портнов – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП при Януковиче, также знаком с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.
- В команде экс-президента заявляли, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.
- Порошенко, в частности, подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.
- 17 сентября 2019 года суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
- Дело в отношении "Кузницы на Рыбальском" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства посредством "Кузни", а затем отмыл незаконные доходы, продав завода через оффшоры.
- По состоянию на октябрь 2019 года ГБР вело не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
- 29 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что подает 14 исков о возмещении морального вреда против прокуроров и следователей.
- Порошенко не впервые игнорирует вызовы на допросы в ГБР. В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что явка экс-президента на допросы возможна при условии надлежащего вручения повесток.