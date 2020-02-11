Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР, адвокат объяснил почему

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 11 февраля.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии УП

Прямая речь: "Президент не пришел, потому что того органа досудебного расследования, куда он вызывался, уже не существует.

Мы знаем, что 5 февраля был указ президента, которым была изменена структура ГБР. Уже Первого управления организации досудебных расследований нет, поэтому, тот орган, который вызвал Порошенко, он не существует".

Детали: По словам Голованя, сам он ходил утром в ГБР.

Адвокат также добавил, что еще на прошлой неделе обращался в бюро, чтобы они объяснили, кто в соответствии с определенной президентом структурой руководит Главным следственным управлением, какова судьба уголовных производств, кому они переданы или не переданы, какова судьба следователей, работавших в ГБР и т.д., но ответа не получил.

Головань также добавил, что и в дальнейшем будет требовать от ГБР соблюдения законодательства и отправки повесток с точным указанием и управления, и следователя, к которому вызывается Порошенко.

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