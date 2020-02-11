Зеленський: Найскладніша справа в Україні – це "Майдан"

907 переглядів
Вівторок, 11 лютого 2020, 15:01

Президент Володимир Зеленський вважає, що розслідування і доведення до кінця справ про трагічні події на майдані Незалежності під час "Революції гідності" є найскладнішим у країні.

Джерело: інтерв'ю президента агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Втрачені докази, документи. Немає людей, немає свідків. Дехто каже, що в цілому на місцях після цієї трагедії, всіх цих подій багато прибрали. Найскладніша справа, яка є у нас у країні, – це Майдан.

Цими справами займаються всі. Знаю точно, що займаються швидше, ніж це було кілька років до цього.

Коли вони знайдуть замовників, адже з убивцями більш зрозуміло, – не можу сказати. До цих справ залучені всі сили, й ми робимо все можливе".

Теми: Майдан Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Двоє обміняних ексберкутівців залишаються підсудними — Рябошапка 11 лютого 2020, 02:15
Родини героїв Небесної сотні звернулися до Зеленського через "реванш диктатури" 9 лютого 2020, 22:28
Двоє обміняних ексберкутівців повернулися до Києва – адвокат 8 лютого 2020, 15:03
Усі новини
Головні новини
Зеленський допускає конфлікт з Коломойським через обшук на 1+1
Ахметов навідався до НАБУ
Зеленський: Якщо у справі Шеремета не вистачить доказів – правоохоронці мінімум вибачаться
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою ОП
Усі новини
здоров'я

7 фактів про чоловічі яєчка, які варто знати всім

Діти

Липучки замість шнурівок та ще 12 порад з безпеки дітей взимку

їжа

7 причин їсти імбир щодня