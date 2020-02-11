Зеленський: Найскладніша справа в Україні – це "Майдан"

Президент Володимир Зеленський вважає, що розслідування і доведення до кінця справ про трагічні події на майдані Незалежності під час "Революції гідності" є найскладнішим у країні.

Джерело: інтерв'ю президента агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Втрачені докази, документи. Немає людей, немає свідків. Дехто каже, що в цілому на місцях після цієї трагедії, всіх цих подій багато прибрали. Найскладніша справа, яка є у нас у країні, – це Майдан.

Цими справами займаються всі. Знаю точно, що займаються швидше, ніж це було кілька років до цього.

Коли вони знайдуть замовників, адже з убивцями більш зрозуміло, – не можу сказати. До цих справ залучені всі сили, й ми робимо все можливе".

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