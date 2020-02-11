Зеленський: Найскладніша справа в Україні – це "Майдан"
Президент Володимир Зеленський вважає, що розслідування і доведення до кінця справ про трагічні події на майдані Незалежності під час "Революції гідності" є найскладнішим у країні.
Джерело: інтерв'ю президента агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Втрачені докази, документи. Немає людей, немає свідків. Дехто каже, що в цілому на місцях після цієї трагедії, всіх цих подій багато прибрали. Найскладніша справа, яка є у нас у країні, – це Майдан.
Цими справами займаються всі. Знаю точно, що займаються швидше, ніж це було кілька років до цього.
Коли вони знайдуть замовників, адже з убивцями більш зрозуміло, – не можу сказати. До цих справ залучені всі сили, й ми робимо все можливе".
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Передісторія:
- 20 лютого 2014 року, коли масові протести проти дій команди Віктора Януковича тривали вже три місяці, на Майдані Незалежності у Києві розстріляли протестувальників. За даними МОЗ, 18-20 лютого загинули 82 людини (71 "майданівець" та 11 силовиків), постраждали понад 600 осіб. За даними місії ООН, тоді померли 98 осіб (84 протестувальників, 13 силовиків і випадковий чоловік). На сайті "Небесної сотні" значиться 107 імен.
- Під час жалоби за загиблими Янукович утік із України до Росії, 22 лютого Верховна Рада усунула його від виконання обов'язків президента – в результаті, влада тотально змінилася.
- За злочини проти Майдану покарано лише декількох виконавців. За майже 6 років розслідування ініціаторів і організаторів розстрілів не встановлено.
- У лютому 2018 року суд дозволив заочне досудове розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка та колишнього першого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі про розстріли на Майдані. Були й інші високопоставлені фігуранти.
- У лютому 2019 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справа щодо розстрілів на Майдані готова для передачі в суд.
- У січні 2020 року генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Сергій Горбатюк так організував слідство у справах Майдану, що не вдалося встановити замовників злочинів. Зараз справу веде Держбюро розслідувань
- Представники родин героїв "Небесної сотні" звернулися до президента Володимира Зеленського, голови ВР Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки щодо того, що діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, погрожують "майданівцям", вимагають перегляду законодавства і розслідування проти учасників "Революції гідності".