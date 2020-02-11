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Зеленский: Самое сложное дело в Украине – это "Майдан"

Вторник, 11 февраля 2020, 14:01
Зеленский: Самое сложное дело в Украине – это Майдан

Президент Владимир Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях на Майдане Независимости во время "Революции достоинства" является самым сложным в стране.

Источник: интервью президента агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Утеряны доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многое убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране, – это Майдан.

Этими делами занимаются все. Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого.

Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное".

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Предыстория:

  • 20 февраля 2014 года, когда массовые протесты против действий команды Виктора Януковича длились уже три месяца, на Майдане Независимости в Киеве расстреляли протестующих. По данным МОЗ, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 "майдановец" и 11 силовиков), пострадали более 600 человек. По данным миссии ООН, тогда погибли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и случайный человек). На сайте "Небесной сотни" числится 107 имен.
  • Во время траура по погибшим Янукович сбежал из Украины в Россию, 22 февраля Верховная Рада отстранила его от исполнения обязанностей президента – в результате, власть тотально сменилась.
  • За преступления против Майдана наказаны лишь нескольких исполнителей. За почти 6 лет расследования инициаторы и организаторы расстрелов не установлены.
  • В феврале 2018 года суд разрешил заочное досудебное расследование в отноешнии экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о расстрелах на Майдане. Были и другие высокопоставленные фигуранты.
  • В феврале 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что дело в отношении расстрелов на Майдане готово для передачи в суд.
  • В января 2020 года генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Сергей Горбатюк так организовал следствие по делам Майдана, что не удалось установить заказчиков преступлений. Сейчас дело ведет Госбюро расследований.
  • Представители семей героев "Небесной сотни" обратились к президенту Владимиру Зеленскому, главе ВР Дмитрия Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке в связи с тем, что деятели режима Януковича хвалятся безнаказанностью, угрожают "майдановцам", требуют пересмотра законодательства и расследования против участников "Революции достоинства".

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Темы: МайданЗеленский
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