Зеленский: Самое сложное дело в Украине – это Майдан

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Вторник, 11 февраля 2020, 15:01

Президент Владимир Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях на Майдане Независимости во время "Революции достоинства" является самым сложным в стране.

Источник: интервью президента агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Потерянные доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многие убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране – это Майдан.

Этими делами занимаются все. Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого.

Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное".

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Темы: Майдан Зеленский


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