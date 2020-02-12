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Офіс президента не виключає зустріч Зеленського з Путіним

Середа, 12 лютого 2020, 10:15
Офіс президента не виключає зустріч Зеленського з Путіним
Роман Кравець, УП

Новий керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не виключає персональної зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з російським колегою Володимиром Путіним, але поки що таких домовленостей немає.

Джерело: короткий перший брифінг Єрмака  

Пряма мова: "Щодо зустрічі з Володимиром Путіним – це  рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна, вона може стати кроком до отримання дійсних результатів від перемовин у нормандському форматі, – ми це не виключаємо.

Але поки що ніяких домовленостей, ніяких розмов на цю тему не було".

Передісторія:

  • 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася перша за участю президента Володимира Зеленського зустріч лідерів "нормандського формату". До цього лідери України, Росії, Франції та Німеччини не зустрічалися вже 3 роки. У Парижі відбулась і окрема зустріч Зеленського і Путіна.
  • Сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними особами, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.
  • Наприкінці січня Володимир Зеленський і Володимир Путін відвідували Ізраїль, але не зустрілися там.
  • У Кремлі говорили, що президенти Росії та України перебувають на контакті, тож можуть домовитися про зустріч за необхідності, але домовленостей про неї немає.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаЗеленськийПутін
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