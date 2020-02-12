Офіс президента не виключає зустріч Зеленського з Путіним

Новий керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не виключає персональної зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з російським колегою Володимиром Путіним, але поки що таких домовленостей немає.

Джерело: короткий перший брифінг Єрмака

Пряма мова: "Щодо зустрічі з Володимиром Путіним – це рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна, вона може стати кроком до отримання дійсних результатів від перемовин у нормандському форматі, – ми це не виключаємо.

Але поки що ніяких домовленостей, ніяких розмов на цю тему не було".

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