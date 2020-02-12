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Офис президента не исключает встречу Зеленского с Путиным

Среда, 12 февраля 2020, 10:15
Офис президента не исключает встречу Зеленского с Путиным
Роман Кравец, УП

Новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключает персональной встречи украинского лидера Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, но пока таких договоренностей нет.

Источник: короткий первый брифинг Ермака

Прямая речь: "По поводу встречи с Владимиром Путиным – это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению реальных результатов от переговоров в нормандском формате, – мы это не исключаем.

Но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было".

Предыстория:

  • 9 декабря 2019 года в Париже состоялась первая с участием президента Владимира Зеленского встреча лидеров "нормандского формата". До этого лидеры Украины, России, Франции и Германии не встречались уже 3 года. В Париже состоялась и отдельная встреча Зеленского и Путина.
  • Стороны договорились, что следующая встреча может состояться через 4 месяца, а до нее должны состояться обмен удерживаемыми лицами, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведения сил на новых участках.
  • В конце января Владимир Зеленский и Владимир Путин посещали Израиль, но не встретились там.
  • В Кремле говорили, что президенты России и Украины находятся на контакте, поэтому могут договориться о встрече при необходимости, но договоренностей о ней нет.

Алена Рощенко, УП
Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаЗеленскийПутин
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