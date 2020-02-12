Офис президента не исключает встречу Зеленского с Путиным

Новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключает персональной встречи украинского лидера Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, но пока таких договоренностей нет.

Источник: короткий первый брифинг Ермака

Прямая речь: "По поводу встречи с Владимиром Путиным – это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению реальных результатов от переговоров в нормандском формате, – мы это не исключаем.

Но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было".

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