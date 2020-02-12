Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак о воде в Крым: Это личное мнение Арахамии

Среда, 12 февраля 2020, 10:18
Ермак о воде в Крым: Это личное мнение Арахамии

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.

Источник: Андрей Ермак во время брифинга

Прямая речь: "Что касается заявления Давида Арахамии, я тоже, как и вы, вчера был такой тяжелый день, я мог только прочитать об этом в интернете, поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии".

Детали: На уточняющий вопрос Ермак заявил, что никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбассу о подаче воды в оккупированный Крым.

Говоря о выборах на Донбассе, Ермак подчеркнул, что есть условия, без выполнения которых их проведение не возможно. Он добавил, что украинская сторона готова выполнить все договоренности, которые были достигнуты во время встречи нормандской четверки в Париже.

Он отметил, что у команды президента есть план, как провести выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины в конце октября, но они должны состояться согласно украинскому законодательству.

В то же время Ермак заявил, что компромиссы с российской стороной по Донбассу возможны только на переговорах.

Что предшествовало: Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В то же время, 4 февраля постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды в деоккупации".

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В то же время, 4 февраля постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды до деоккупации".

Комментируя заявление Арахамии, Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымДонбассАндрей ЕрмакАрахамия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: