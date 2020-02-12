Ермак о воде в Крым: Это личное мнение Арахамии

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.

Источник: Андрей Ермак во время брифинга

Прямая речь: "Что касается заявления Давида Арахамии, я тоже, как и вы, вчера был такой тяжелый день, я мог только прочитать об этом в интернете, поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии".

Детали: На уточняющий вопрос Ермак заявил, что никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбассу о подаче воды в оккупированный Крым.

Что предшествовало: Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В то же время, 4 февраля постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды в деоккупации".

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В то же время, 4 февраля постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды до деоккупации".

Комментируя заявление Арахамии, Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.