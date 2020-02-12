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У Кремлі "оцінили" заміну Богдана і знову відправили на перемовини до бойовиків

Середа, 12 лютого 2020, 14:14
У Кремлі оцінили заміну Богдана і знову відправили на перемовини до бойовиків

Тему повернення контролю за ділянкою україно-російського кордону на Донбасі Україна має обговорювати з представниками терористичних організацій "Л/ДНР".

Джерело:  прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Тему контролю за кордоном потрібно спочатку проговорювати з представниками Донбасу, з представниками двох самопроголошених республік".

"Без здійснення цих контактів дуже важко що-небудь сказати. Поки з великою міри упевненості можна припустити, що вони, звичайно ж, будуть проти того, щоб міняти суть і сутність мінських домовленостей, під якими стоять візи представників цих двох регіонів". 

Деталі: Так Пєсков відреагував на заяву голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії про можливість повернення Києву контролю над кордоном на Донбасі в обмін на поставки води до Криму. 

Також Пєсков прокоментував призначення нового глави Офісу президента України Андрія Єрмака і його вплив на врегулювання ситуації на Донбасі.

Пряма мова Пєскова: "(Оцінити вплив Єрмака - ред.) можна буде за конкретними справами і конкретними рішеннями".

Нагадаємо, 

  • Росія з 2014 року вторглася на український Донбас і почала війну. Генштаб ЗСУ і міжнародні спостерігачі багаторазово фіксували на Донбасі російських військових, танки і нове російське озброєння.
  • Україна визнала Росію країною-агресором. Дії РФ на сході України засудили у світі, проти Росії запроваджено низку санкцій. 
  • Керівництво Росії заперечує, що на Донбасі воюють її найманці і техніка. Також Кремль постійно заявляє про необхідність "вести діалог між сторонами конфлікту" і про свою нібито готовність допомагати і сприяти у вирішенні конфлікту.

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"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОДонбасРосіяОфіс президента
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