У Кремлі "оцінили" заміну Богдана і знову відправили на перемовини до бойовиків

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Середа, 12 лютого 2020, 15:14

Тему повернення контролю за ділянкою україно-російського кордону на Донбасі Україна має обговорювати з представниками терористичних організацій "Л/ДНР".

Джерело:  прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Тему контролю за кордоном потрібно спочатку проговорювати з представниками Донбасу, з представниками двох самопроголошених республік".

"Без здійснення цих контактів дуже важко що-небудь сказати. Поки з великою міри упевненості можна припустити, що вони, звичайно ж, будуть проти того, щоб міняти суть і сутність мінських домовленостей, під якими стоять візи представників цих двох регіонів". 

Деталі: Так Пєсков відреагував на заяву голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії про можливість повернення Києву контролю над кордоном на Донбасі в обмін на поставки води до Криму. 

Також Пєсков прокоментував призначення нового глави Офісу президента України Андрія Єрмака і його вплив на врегулювання ситуації на Донбасі.

Дослівно: "(Оцінити вплив Єрмака - ред.) можна буде за конкретними справами і конкретними рішеннями", - заявив Пєсков.

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Теми: ОРДЛО Донбас Росія Офіс президента


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