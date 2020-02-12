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В Кремле "оценили" замену Богдана и снова отправили на переговоры к боевикам

Среда, 12 февраля 2020, 14:14
В Кремле оценили замену Богдана и снова отправили на переговоры к боевикам

Тему возвращения контроля за участком украинско-российской границы на Донбассе Украина должна обсуждать с представителями террористических организаций "Л/ДНР".

Источник: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик".

"Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей, под которыми стоят визы представителей этих двух регионов". 

Детали: Таким образом Песков отреагировал на заявления главы фракции "Слуга народу" Давида Арахамии о возможности возвращения Киеву контроля над границей на Донбассе в обмен на поставки воды в Крым.  

Также Песков прокомментировал назначение нового главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и его влияние на урегулирование ситуации на Донбассе.  

Прямая речь Пескова: "(Оценить влияние Ермака - ред.) можно будет по конкретным делам и конкретным решениям". 

Напомним, 

  • Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.
  • Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.
  • Руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта. 

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Темы: ОРДЛОДонбассРосcияОфис президента
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