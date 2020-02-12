В Кремле "оценили" замену Богдана и снова отправили на переговоры к боевикам

Тему возвращения контроля за участком украинско-российской границы на Донбассе Украина должна обсуждать с представителями террористических организаций "Л/ДНР".

Источник: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик".

"Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей, под которыми стоят визы представителей этих двух регионов", - заявил Песков.

Детали: Таким образом Песков отреагировал на заявления главы фракции "Слуга народу" Давида Арахамии о возможности возвращения Киеву контроля над границей на Донбассе в обмен на поставки воды в Крым.

Также Песков прокомментировал назначение нового главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и его влияние на урегулирование ситуации на Донбассе.

Дословно: "(Оценить влияние Ермака - ред. ) можно будет по конкретным делам и конкретным решениям", - заявил Песков.

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