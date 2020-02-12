САП перевіряє, чи є в Онищенка російський паспорт

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Середа, 12 лютого 2020, 15:55

Правоохоронці перевірять інформацію про те, чи є у колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, підозрюваного у створенні незаконної газової схеми, російський паспорт.

Джерело: коментар керівника САП Назара Холодницького "Українській правді" 

Деталі: За словами Холодницького, слова адвоката Інґо Міноджіо про наявність в Онищенка російського паспорта, стали для правоохоронців новиною і наразі вони перевіряють достовірність цієї інформації.

В Україні Онищенка вирішили судити заочно. Керівник САП додав, що суд відклав розгляд справи екснардепа до травня.

Наразі Онищенко перебуває під вартою в Німеччині, де очікує на рішення суду щодо екстрадиції в Україну.

Таким чином, якщо німецький суд відмовить в екстрадиції Онищенка в Україну і йому не дозволять залишитися в Німеччині, – він поїде в Росію.

Що було раніше: 11 лютого адвокат Онищенка заявив, що той попросив політичного притулку у Німеччині, а якщо йому відмовлять, то колишній депутат поїде до Росії, бо у нього є російський паспорт.

У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

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Передісторія:

  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
  • 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікує на екстрадицію до України.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Онищенко паспорт Росія Холодницький Антикорупційна прокуратура


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