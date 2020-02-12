САП проверяет, есть ли у Онищенко российский паспорт
Правоохранители проверят информацию о том, есть ли у бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, подозреваемого в создании незаконной газовой схемы, российский паспорт.
Источник: комментарий руководителя САП Назара Холодницкого "Украинской правде"
Детали: По словам Холодницкого, слова адвоката Инго Миноджио о наличии у Онищенко российского паспорта, стали для правоохранителей новостью и пока они проверяют достоверность этой информации.
В Украине Онищенко решили судить заочно. Руководитель САП добавил, что суд отложил рассмотрение дела экс-нардепа до мая 2020 года.
Сейчас Онищенко находится под стражей в Германии, где ожидает решения суда об экстрадиции в Украину.
Таким образом, если немецкий суд откажет в экстрадиции Онищенко в Украину и ему не позволят остаться в Германии, - он поедет в Россию.
Что было раньше: 11 февраля адвокат Онищенко заявил, что он попросил политического убежища в Германии, а если ему откажут, то бывший депутат поедет в Россию, потому что у него есть российский паспорт.
В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание.
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Предыстория:
- По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
- 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.