САП проверяет, есть ли у Онищенко российский паспорт

Правоохранители проверят информацию о том, есть ли у бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, подозреваемого в создании незаконной газовой схемы, российский паспорт.

Источник: комментарий руководителя САП Назара Холодницкого "Украинской правде"

Детали: По словам Холодницкого, слова адвоката Инго Миноджио о наличии у Онищенко российского паспорта, стали для правоохранителей новостью и пока они проверяют достоверность этой информации.

В Украине Онищенко решили судить заочно. Руководитель САП добавил, что суд отложил рассмотрение дела экс-нардепа до мая 2020 года.

Сейчас Онищенко находится под стражей в Германии, где ожидает решения суда об экстрадиции в Украину.

Таким образом, если немецкий суд откажет в экстрадиции Онищенко в Украину и ему не позволят остаться в Германии, - он поедет в Россию.

Что было раньше: 11 февраля адвокат Онищенко заявил, что он попросил политического убежища в Германии, а если ему откажут, то бывший депутат поедет в Россию, потому что у него есть российский паспорт.

В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание.

Читайте также: Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?

Предыстория: