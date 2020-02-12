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САП проверяет, есть ли у Онищенко российский паспорт

Среда, 12 февраля 2020, 14:55
САП проверяет, есть ли у Онищенко российский паспорт

Правоохранители проверят информацию о том, есть ли у бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, подозреваемого в создании незаконной газовой схемы, российский паспорт.

Источник: комментарий руководителя САП Назара Холодницкого "Украинской правде"

Детали: По словам Холодницкого, слова адвоката Инго Миноджио о наличии у Онищенко российского паспорта, стали для правоохранителей новостью и пока они проверяют достоверность этой информации.

В Украине Онищенко решили судить заочно. Руководитель САП добавил, что суд отложил рассмотрение дела экс-нардепа до мая 2020 года.

Сейчас Онищенко находится под стражей в Германии, где ожидает решения суда об экстрадиции в Украину.

Таким образом, если немецкий суд откажет в экстрадиции Онищенко в Украину и ему не позволят остаться в Германии, - он поедет в Россию.

Что было раньше: 11 февраля адвокат Онищенко заявил, что он попросил политического убежища в Германии, а если ему откажут, то бывший депутат поедет в Россию, потому что у него есть российский паспорт.

В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание. 

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Предыстория:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Онищенкопаспорт РосcияХолодницкийАнтикоррупционная прокуратура
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