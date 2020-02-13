Зеленський увів Єрмака до складу РНБО
Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони нового голову Офісу президента Андрія Єрмака.
Джерело: указ президента №52 від 12 лютого
Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича – керівника Офісу президента".
Деталі: Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО колишнього голову ОПУ Андрія Богдана.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
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Передісторія:
- 10 лютого Андрій Богдан подав у відставку з посади керівника Офісу президента.
- 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака.
- Президент пояснив, що конфлікти заважають працювати – тому доводиться когось втрачати.