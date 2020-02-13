Зеленський увів Єрмака до складу РНБО

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Четвер, 13 лютого 2020, 11:09

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони нового голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: указ президента №52 від 12 лютого

Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича – керівника Офісу президента".

Деталі: Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО колишнього голову ОПУ Андрія Богдана.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: Андрій Єрмак РНБО Зеленський Богдан


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