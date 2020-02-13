Зеленский ввел Ермака в состав СНБО
279 просмотров
Четверг, 13 февраля 2020, 11:09
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны нового главу Офиса президента Андрея Ермака.
Источник: указ президента №52 от 12 февраля
Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента".
Детали: Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу ОПУ Андрея Богдана.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Читайте также: Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?
Предыстория:
- 10 февраля Андрей Богдан подал в отставку с поста руководителя Офиса президента.
- 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.
- Президент пояснил, что конфликты мешают работать – поэтому приходится кого-то терять.
Украинская правда
powered by lun.ua