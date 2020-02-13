Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны нового главу Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: указ президента №52 от 12 февраля

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента".

Детали: Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу ОПУ Андрея Богдана.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

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