Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

Четверг, 13 февраля 2020, 10:09
Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны нового главу Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: указ президента №52 от 12 февраля

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента".

Детали: Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу ОПУ Андрея Богдана.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также: Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакСНБОЗеленскийБогдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: