Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

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Четверг, 13 февраля 2020, 11:09

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны нового главу Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: указ президента №52 от 12 февраля

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента".

Детали: Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу ОПУ Андрея Богдана.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Андрей Ермак СНБО Зеленский Богдан


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