Єрмак розповів, де і коли познайомився з Зеленським

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак познайомився із президентом Володимиром Зеленським 10 років тому на каналі "Інтер".

Джерело: стаття "Української правди" "Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?"

Пряма мова Єрмака: "Я працював з "Інтером" дуже давно, ще за часів Зінченко, з 1999 року. Протягом декількох років наша "Міжнародна юридична компанія" надавала телеканалу повний юридичний супровід".

Деталі: Зеленський у 2010-2011 роках, на момент знайомства з Єрмаком, був генпродюсером "Інтера".

За словами нового керівника Офісу президента, він "щиро дружить із Володимиром Олександровичем вже багато років".

На сторінці Єрмака у Facebook можна знайти дуже давні спільні фото із Зеленським та його дружиною Оленою.

Цікаво, що ні колишній власник Валерій Хорошковський, ні сьогоднішній співвласник "Інтера" Сергій Льовочкін після запитання УП не змогли пригадати нічого про роботу Єрмака на їхньому каналі.

За словами нового керівника ОПУ, можливо, вони його не знали тому, що "це було давно і відтоді власники кілька разів змінювалися".

Водночас Єрмак розповів, що "в силу віку і юридичної професії" знайомий з Ігорем Коломойським, Рінатом Ахметовим і Віктором Пінчуком.

При цьому він додав, що з Коломойським ніколи не мав "ніяких спільних справ", а з виробництва серіалу "Слов'яни", який планував транслювати канал Коломойського "1+1",він вийшов, "як тільки отримав запрошення президента приєднатися до його команди".

Цікаво, що Зеленський не перший, кому Єрмак допомагає у політиці.

Першим його політиком був скандальний екснардеп з "Партії регіонів", чемпіон світу з вільної боротьби Ельбрус Тедеєв – з 2007 до 2014 року Єрмак був його помічником на громадських засадах.

У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента.

Також новий глава ОПУ має стосунки і з іншим "фронтовиком" – керівником "Ощадбанку" Андрієм Пишним. Вони разом є засновниками ГО "Відчуй", котра допомагає людям з вадами слуху.

Передісторія: