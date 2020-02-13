Ермак рассказал, где и когда познакомился с Зеленским

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак познакомился с президентом Владимиром Зеленским 10 лет назад на канале "Интер".

Источник: статья "Украинской правды" "Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?"

Прямая речь Ермака: "Я работал с "Интером" очень давно, еще во времена Зинченко, с 1999 года. В течение нескольких лет наша "Международная юридическая компания" оказывала телеканалу полное юридическое сопровождение".

Детали: Зеленский в 2010-2011 годах, на момент знакомства с Ермаком, был генпродюсером "Интера".

По словам нового руководителя Офиса президента, он "искренне дружит с Владимиром Александровичем уже много лет".

На странице Ермака в Facebook можно найти очень древние общие фото с Зеленским и его женой Еленой.

Интересно, что ни бывший владелец Валерий Хорошковский, ни сегодняшний совладелец "Интера" Сергей Левочкин после вопроса УП не смогли вспомнить ничего о работе Ермака на их канале.

По словам нового руководителя ОПУ, возможно, они его не знали, потому что "это было давно и с тех пор владельцы несколько раз менялись".

В то же время Ермак рассказал, что "в силу возраста и юридической профессии" знаком с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком.

При этом он добавил, что с Коломойским у него никогда не было "никаких общих дел", а из производства сериала "Славяне", который планировал транслировать канал Коломойского "1 + 1", он вышел, "как только получил приглашение президента присоединиться к его команде".

Интересно, что Зеленский не первый, кому Ермак помогает в политике.

Первым его политиком был скандальный экс-нардеп из "Партии регионов", чемпион мира по вольной борьбе Эльбрус Тедеев – с 2007 по 2014 год Ермак был его помощником на общественных началах.

В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время выборов президента.

Также новый глава ОПУ имеет отношения и с другим "фронтовиком" – руководителем "Ощадбанка" Андреем Пышным. Они вместе являются учредителями ОО "Почувствуй", которая помогает людям с проблемами слуха.

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