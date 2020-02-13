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Першу жертву нового коронавірусу зафіксували у Японії

Четвер, 13 лютого 2020, 14:10
Першу жертву нового коронавірусу зафіксували у Японії

Від нового типу коронавірусу Covid-2019 померла перша 80-річна жінка у японській префектурі Канагава.

Джерело: видання NHK із посиланням на Мінохорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії

Деталі: За даними японського міністерства 80-річна жінка із префектури Канагава, захворіла минулого місяця, а 1 лютого їй поставили діагноз пневмонія і госпіталізували. 12-го лютого її стан різко погіршився, а 13-го вона померла.

Огляд жінки підтвердив, що вона була заражена новим коронавірусом.

Оскільки жінка ніколи не подорожувала за кордон, японське міністерство вирішило розслідувати, яким чином вона заразилась.

Це перший смертельний випадок від нового коронавірусу у Японії і другий -  за межами Китаю. Раніше повідомлялося про смерть від коронавірусу на Філіппінах.

Крім того, новий коронавірус виявили у 70-річного водія таксі. Чоловік скаржився на підвищення температури 29-го січня, а після огляду 13 лютого виявилося, що він заражений.

Чоловік протягом 14 днів до захворювання не був у провінціях Хубей або Чжецзян в Китаї, звідки поширюється хвороба, тому в Японії детально вивчатимуть, як саме він заразився.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Від китайського коронавірусу Covid-19 померла 1 361 особа. У той же час успішно завершили лікування 5 905 людей.
  • У ВООЗ вважають, що ситуація з новим типом коронавіруса може виявитися "верхівкою айсберга" і існує небезпека його швидкого поширення по всьому світу.

Українська правда

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Теми: коронавірусвірусЯпоніяCovid-2019
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