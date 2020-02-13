Першу жертву нового коронавірусу зафіксували у Японії

Від нового типу коронавірусу Covid-2019 померла перша 80-річна жінка у японській префектурі Канагава.

Джерело: видання NHK із посиланням на Мінохорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії

Деталі: За даними японського міністерства 80-річна жінка із префектури Канагава, захворіла минулого місяця, а 1 лютого їй поставили діагноз пневмонія і госпіталізували. 12-го лютого її стан різко погіршився, а 13-го вона померла.

Огляд жінки підтвердив, що вона була заражена новим коронавірусом.

Оскільки жінка ніколи не подорожувала за кордон, японське міністерство вирішило розслідувати, яким чином вона заразилась.

Це перший смертельний випадок від нового коронавірусу у Японії і другий - за межами Китаю. Раніше повідомлялося про смерть від коронавірусу на Філіппінах.

Крім того, новий коронавірус виявили у 70-річного водія таксі. Чоловік скаржився на підвищення температури 29-го січня, а після огляду 13 лютого виявилося, що він заражений.

Чоловік протягом 14 днів до захворювання не був у провінціях Хубей або Чжецзян в Китаї, звідки поширюється хвороба, тому в Японії детально вивчатимуть, як саме він заразився.

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