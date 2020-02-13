Первую жертву нового коронавируса зафиксировали в Японии
От нового типа коронавируса Covid-2019 умерла первая 80-летняя женщина в японской префектуре Канагава.
Источник: издание NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии
Детали: По данным японского министерства 80-летняя женщина из префектуры Канагава, заболела в прошлом месяце, а 1 февраля в ей поставили диагноз пневмония и госпитализировали. 12-го февраля ее состояние резко ухудшилось, а 13-го она умерла.
Осмотр 13-го числа подтвердил, что она была заражена новым коронавируса.
Поскольку женщина никогда не путешествовала за границу, японское министерство решило расследовать, каким образом она заразилась.
Это первый смертельный случай от нового коронавируса в Японии и второй - за пределами Китая. Ранее сообщалось о смерти от коронавируса на Филиппинах.
Кроме того, новый коронавирус в Японии обнаружили у 70-летнего водителя такси. Мужчина жаловался на повышение температуры 29-го января, а после осмотра 13 февраля оказалось, что он заражен.
Мужчина в течение 14 дней до заболевания не был в провинциях Хубэй или Чжэцзян в Китае, откуда распространяется болезнь, поэтому в Японии подробно будут изучать, как он заразился.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуациюв связи с распространением вируса за пределами Китая.
- От китайского коронавируса Covid-19 умер 1361 человек. В то же время успешно завершили лечение 5905.