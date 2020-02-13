Первую жертву нового коронавируса зафиксировали в Японии

От нового типа коронавируса Covid-2019 умерла первая 80-летняя женщина в японской префектуре Канагава.

Источник: издание NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии

Детали: По данным японского министерства 80-летняя женщина из префектуры Канагава, заболела в прошлом месяце, а 1 февраля в ей поставили диагноз пневмония и госпитализировали. 12-го февраля ее состояние резко ухудшилось, а 13-го она умерла.

Осмотр 13-го числа подтвердил, что она была заражена новым коронавируса.

Поскольку женщина никогда не путешествовала за границу, японское министерство решило расследовать, каким образом она заразилась.

Это первый смертельный случай от нового коронавируса в Японии и второй - за пределами Китая. Ранее сообщалось о смерти от коронавируса на Филиппинах.

Кроме того, новый коронавирус в Японии обнаружили у 70-летнего водителя такси. Мужчина жаловался на повышение температуры 29-го января, а после осмотра 13 февраля оказалось, что он заражен.

Мужчина в течение 14 дней до заболевания не был в провинциях Хубэй или Чжэцзян в Китае, откуда распространяется болезнь, поэтому в Японии подробно будут изучать, как он заразился.

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