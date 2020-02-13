Первую жертву нового коронавируса зафиксировали в Японии

668 просмотров
Четверг, 13 февраля 2020, 15:10

От нового типа коронавируса Covid-2019 умерла первая 80-летняя женщина в японской префектуре Канагава.

Источник: издание NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии

Детали: По данным японского министерства 80-летняя женщина из префектуры Канагава, заболела в прошлом месяце, а 1 февраля в ей поставили диагноз пневмония и госпитализировали. 12-го февраля ее состояние резко ухудшилось, а 13-го она умерла.

Осмотр 13-го числа подтвердил, что она была заражена новым коронавируса.

Поскольку женщина никогда не путешествовала за границу, японское министерство решило расследовать, каким образом она заразилась.

Это первый смертельный случай от нового коронавируса в Японии и второй - за пределами Китая. Ранее сообщалось о смерти от коронавируса на Филиппинах.

Кроме того, новый коронавирус в Японии обнаружили у 70-летнего водителя такси. Мужчина жаловался на повышение температуры 29-го января, а после осмотра 13 февраля оказалось, что он заражен.

Мужчина в течение 14 дней до заболевания не был в провинциях Хубэй или Чжэцзян в Китае, откуда распространяется болезнь, поэтому в Японии подробно будут изучать, как он заразился.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуациюв связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • От китайского коронавируса Covid-19 умер 1361 человек. В то же время успешно завершили лечение 5905.

Украинская правда
Темы: коронавирус вирус Япония


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус: Укрпочта прекратила принимать посылки в Китай 13 февраля 2020, 12:48
Из-за коронавируса в Испании отменили крупнейшую в мире выставку мобильных технологий 13 февраля 2020, 11:18
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Лондоне 13 февраля 2020, 09:20
Все новости
Главные новости
Коронавирус: Укрпочта прекратила принимать посылки в Китай
Богдан проиграл суд партии Порошенко
Россияне относятся к Украине хуже, нежели украинцы к РФ
Основные госуслуги подключены к сервису Check, квитанции можно не носить – Дубилет
Все новости
Объясняет ПЦУ

Есть ли святой Валентин покровителем влюбленных?

Лайфхаки

Как выдуть гигантский мыльный пузырь?

афиша

Куда сводить любимую половинку в День Валентина

Поиск по сайту
Архив
Весь архів