В Одесу прибуває судно з Китаю

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Четвер, 13 лютого 2020, 17:25

У четвер в порт міста Одеси прибуває судно "CMA CGM URAL", яке вийшло з китайського порту Шекоу 16 січня 2020 року.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "У членів екіпажу немає підозри на СОVID-19. Зафіксовані випадки захворювання на ГРВІ. Про це офіційно повідомили представники компанії CMA CGM санітарно-карантинний підрозділ, що знаходяться у постійному контакті з судном "CMA CGM URAL".
 
Деталі: Судно вийшло з китайського порту 16 січня 2020 року, а до прибуття в Україні заходило до портів в Єгипті, Лівані, Туреччини та Румунії.

Відзначається, що у цих портах всі члени екіпажу судна пройшли перевірку на наявність нового коронавірусу СОVID-19 і жодної підозри небуло  виявлено.

У МОЗ вважають, що епідемічна ситуація на судні благополучна, бо з моменту виходу судна з порту Китаю до приходу в порт Одеса пройшло уже 27 днів. При цьому інкубаційний період захворювання на СОVID-19 - 14 днів.

Після прибуття в Україну всі члени екіпажу пройдуть температурний скринінг, у разі підозри на коронавірус їх скерують в спеціальні медзаклади. Також будуть проведені лабораторні дослідження та тест на СОVID-19.

Представники компанії CMA CGM повідомили, що знаходяться у постійному контакті с судном. Вони зазначили, що у членів екіпажу  були випадки захворювання на ГРВІ, але "вжито відповідних заходів та ведеться контроль за їх станом".

Що було раніше: місцеве видання "Думская" повідомляло, що 27 січня в одному з портів Шрі-Ланки у 6-х членів екіпажу контейнеровоза виявили підвищену температуру. Через 2 дні компанія заявила, що команда здорова.

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Коронавірус може бути живучішим, ніж думали раніше – вчені

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Від китайського коронавірусу Covid-19 померла 1 361 особа. У той же час успішно завершили лікування 5 905 людей.
  • У ВООЗ вважають, що ситуація з новим типом коронавіруса може виявитися "верхівкою айсберга" і існує небезпека його швидкого поширення по всьому світу. Зокрема, у Японії захворювання виявляють у людей, які не подорожували у Китай.

Українська правда
Теми: Китай Одеса кораблі коронавірус Covid-2019


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