В Одесу прибуває судно з Китаю

У четвер в порт міста Одеси прибуває судно "CMA CGM URAL", яке вийшло з китайського порту Шекоу 16 січня 2020 року.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "У членів екіпажу немає підозри на СОVID-19. Зафіксовані випадки захворювання на ГРВІ. Про це офіційно повідомили представники компанії CMA CGM санітарно-карантинний підрозділ, що знаходяться у постійному контакті з судном "CMA CGM URAL".



Деталі: Судно вийшло з китайського порту 16 січня 2020 року, а до прибуття в Україні заходило до портів в Єгипті, Лівані, Туреччини та Румунії.

Відзначається, що у цих портах всі члени екіпажу судна пройшли перевірку на наявність нового коронавірусу СОVID-19 і жодної підозри небуло виявлено.

У МОЗ вважають, що епідемічна ситуація на судні благополучна, бо з моменту виходу судна з порту Китаю до приходу в порт Одеса пройшло уже 27 днів. При цьому інкубаційний період захворювання на СОVID-19 - 14 днів.



Після прибуття в Україну всі члени екіпажу пройдуть температурний скринінг, у разі підозри на коронавірус їх скерують в спеціальні медзаклади. Також будуть проведені лабораторні дослідження та тест на СОVID-19.

Представники компанії CMA CGM повідомили, що знаходяться у постійному контакті с судном. Вони зазначили, що у членів екіпажу були випадки захворювання на ГРВІ, але "вжито відповідних заходів та ведеться контроль за їх станом".

Що було раніше: місцеве видання "Думская" повідомляло, що 27 січня в одному з портів Шрі-Ланки у 6-х членів екіпажу контейнеровоза виявили підвищену температуру. Через 2 дні компанія заявила, що команда здорова.

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