В Одессу прибывает судно из Китая
В четверг в порт Одессы прибывает судно "CMA CGM URAL", которое вышло из китайского порта Шэкоу 16 января 2020 года.
Источник: пресс-служба МОЗ
Дословно: "У членов экипажа нет подозрения на СОVID-19. Зафиксированы случаи заболевания ОРВИ. Об этом официально сообщили представители компании CMA CGM санитарно-карантинное подразделение, которые находятся на постоянном контакте с судном "CMA CGM URAL".
Детали: Судно вышло из китайского порта 16 января 2020 года, а до прибытия в Украину заходило в порты в Египте, Ливане, Турции и Румынии.
Отмечается, что в этих портах все члены экипажа судна прошли проверку на наличие нового коронавируса СОVID-19 и никакого подозрения не было обнаружено.
В Минздраве считают, что эпидемическая ситуация на судне благополучная, потому что с момента выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одесса прошло уже 27 дней. При этом инкубационный период заболевания СОVID-19 – 14 дней.
По прибытии в Украину все члены экипажа пройдут температурный скрининг, в случае подозрения на коронавирус их направят в специальные медучреждения. Также будут проведены лабораторные исследования и тест на СОVID-19.
Представители компании CMA CGM сообщили, что находятся в постоянном контакте с судном. Они отметили, что у членов экипажа были случаи заболевания ОРВИ, но "приняты соответствующие меры и ведется контроль за их состоянием".
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуациюв связи с распространением вируса за пределами Китая.
- От китайского коронавируса Covid-19 умер 1361 человек. В то же время успешно завершили лечение 5905.
- В ВОЗ считают, что ситуация с новым типом коронавируса может оказаться "верхушкой айсберга" и существует опасность его быстрого распространения по всему миру. В частности, в Японии заболевание выявляют у людей, которые не путешествовали в Китай.