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UA:Перший слідом за "Схемами" відповів Зеленському: застеріг від цензури

П'ятниця, 14 лютого 2020, 19:13
UA:Перший слідом за Схемами відповів Зеленському: застеріг від цензури

Телеканал "UA:Перший" нагадав Офісу президента про незаконність цензури відносно Суспільного мовника.

Джерело: повідомлення на сайті "Суспільного"

Деталі: Йдеться про програму "Схеми: корупція в деталях" в ефірі UA:Перший. В передачі журналісти повідомили, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000, яким в той же день в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

В Офісі президента заявили, що в сюжеті "Схем" брехня, і вони подають до суду на журналістів. А телеканал попросили звернути увагу, що в його ефірі розповсюджується неправдива інформація.

Пряма мова: "Суспільний мовник дякує за рекомендацію і, користуючись нагодою, нагадує Офісу президента, що згідно зі статтею 3 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України".

Деталі: Крім того, "Суспільне" каже, що ніколи не мало підстав сумніватися в професійності колег-журналістів, які роблять програму "Схеми: корупція в деталях".

Також мовник заявив, що підтримує намір ОП позиватися до суду з метою спростування інформації, адже саме такий спосіб вирішення конфліктів є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві.

До того ж "Суспільне" нагадало Офісу президента про існування Комісії з журналістської етики та Незалежної медійної ради і порекомендувало ОП, крім суду, звернутися до цих громадський організацій, щоб вони перевірили програму "Схеми: корупція в деталях" на дотримання професійної етики й стандартів.

Передісторія:

  • 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
  • Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сюжет "Схем" "неправда від початку до кінця"
  • Офіс президента подає до суду через сюжет програми "Схеми". Тему сюжету в ОПУ описали як "зустріч глави держави з високопосадовцем РФ в Омані".
  • У Зеленського також попросили телеканал "UA: Перший" звернути увагу, що у його ефірі розповсюджується "інформація, що не відповідає дійсності".
  • 14 лютого ввечері редакція "Схем" відреагувала на закид Офісу президента.

Українська правда

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Теми: скандалтелебаченняЗеленськийОман
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