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UA:Перший вслед за "Схемами" ответил Зеленскому: предостерег от цензуры

Пятница, 14 февраля 2020, 19:13
UA:Перший вслед за Схемами ответил Зеленскому: предостерег от цензуры

Телеканал "UA:Перший" напомнил Офису президента о незаконности цензуры относительно Общественного вещателя.

Источник: сообщение на сайте "Общественного"

Детали: Речь идет о программе "Схемы: коррупция в деталях" в эфире UA:Перший. В передаче журналисты сообщили, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000, которым в тот же день в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В Офисе президента заявили, что в сюжете "Схем" ложь, и они подают в суд на журналистов. А телеканал попросили обратить внимание, что в его эфире распространяется ложная информация.

Прямая речь: "Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису президента, что согласно статье 3 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НОТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины".

Детали: Кроме того, "Общественное" говорит, что никогда не имело оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов, которые делают программу "Схемы: коррупция в деталях".

Также вещатель заявил, что поддерживает намерение ОП подавать в суд с целью опровержения информации, ведь именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе.

К тому же "Общественное" напомнило Офису президента о существовании Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета и порекомендовало ОП, кроме суда, обратиться в эти общественные организации, чтобы они проверили программу "Схемы: коррупция в деталях" на соблюдение профессиональной этики и стандартов.

Предыстория:

  • 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
  • Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сюжет "Схем" – "неправда от начала до конца".
  • Офис президента подает в суд из-за сюжета программы "Схемы". Тему сюжета в ОПУ описали как "встреча главы государства с высокопоставленным чиновником РФ в Омане".
  • У Зеленского также попросили телеканал "UA: Первый" обратить внимание, что в его эфире распространяется "информация, не соответствующая действительности".
  • 14 февраля вечером редакция "Схем" отреагировала на претензию Офиса президента.

Украинская правда

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Темы: скандалтелевидениеЗеленскийОман
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