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Збитий літак МАУ: На Іран можуть подати до суду, Пристайко назвав умову

Субота, 15 лютого 2020, 15:59
Збитий літак МАУ: На Іран можуть подати до суду, Пристайко назвав умову

Держави, громадяни яких загинули у збитому іранською ракетою авіалайнері МАУ, лишають право звернутися до міжнародних інституцій.

Про це кореспонденту "Європейської правди" у Мюнхені заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Як повідомляла "Європейська правда", міністри 5 держав Іран у Мюнхені зробили спільну заяву про те, що Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки та має віддати їх на розшифрування іншій стороні.

Крім цього, йдеться про необхідність провести кримінальне розслідування для притягнення винних до відповідальності, а також про потребу виплатити компенсації родинам загиблих.

Пристайко наголосив, що Україна чекає на відносно швидкі дії Ірану "Ми не плануємо чекати довго. Ми говоримо про тижні та місяці, а не про роки".

На уточнююче запитання ЄвроПравди він відповів, що у разі відсутності дії, на які розраховує Україна та інші держави, вони можуть подати позов до міжнародних судів.

"Ми залишаємо за собою право задіяти міжнародні правові інструменти але наразі ми сподіваємося на дії Ірану", - заявив він.

Глава МЗС Канади Франсуа Шампань підтвердив, що міжнародна спільнота вважає Іран зобов’язаним вчинити дії, які від нього вимагають.

"Якщо ви визнали свою відповідальність (за збиття літака), то це призводить до наслідків", - поясни він.

Що передувало: 

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • Згідно з розслідуванням Організації цивільної авіації Ірану, 8 січня український літак було збито двома ракетами класу "земля-повітря" ближнього радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту.
  • "Чорні скриньки" зі збитого літака Іран вирішив відправити до Франції. Станом на тепер Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
  • 18 січня голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що "чорні ящики" з авіалайнера МАУ будуть відправлені в Україну. 

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніПристайкосудМЗС
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