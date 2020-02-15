У Житомирі ізолюють усіх працівників з Китаю, що задіяні на будівництві об'їзної дороги

У Житомирі ізолюють працівників з Китаю, які задіяні на будівництві об'їзної автодороги навколо Житомира та які повертаються в Україну після святкування китайського Нового року.

Джерело: голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Отримано інформацію, що авіарейсом з Дубаю в Україну повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL) після святкування китайського Нового року, для продовження будівництва об'їзної автодороги навколо Житомира".

"За даними Державної міграційної служби, до виїзду закордон близько 40 працівників з КНР працювало на об'єкті. 16 працівників із КНР залишалися на території України".

Деталі: Бунечко зазначив, що 13 лютого в Україну прибув один працівник, якого було оглянуто та проведено медичний огляд.

Для запобігання усіх ризиків керівництвом компанії прийнято рішення ізолювати працівника на 14 днів.

Дослівно: "Усі інші працівники, які прибудуть з Китаю, будуть ізольовані. Контракти цих працівників не буде анульовано, тому що держава зазнає значних збитків. Вирішено щоденно обмінюватися інформацією щодо новоприбулих працівників управлінню охорони здоров'я Житомирської ОДА та контактувати з Держміграційною службою", - додав він.

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