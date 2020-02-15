В Житомире изолируют всех работников из Китая, задействованных на строительстве объездной дороги

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Суббота, 15 февраля 2020, 21:03

В Житомире изолируют работников из Китая, задействованных на строительстве объездной автодороги вокруг Житомира, которые возвращаются в Украину после празднования китайского Нового года.

Источник: глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "Получена информация, что авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года, для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира".

"По данным Госмиграционной службы, до выезда за границу около 40 работников из КНР работали на объекте. 16 работников из КНР оставались на территории Украины".

Детали: Бунечко отметил, что 13 февраля в Украину прибыл один работник, которому был проведен медицинский осмотр.

Для предотвращения всех рисков руководством компании принято решение изолировать работника на 14 дней.

Дословно: "Все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. Контракты этих работников не будут аннулированы, т.к. государство несет значительные убытки. Решено ежедневно обмениваться информацией о новоприбывших работниках с управлением здравоохранения Житомирской ОГА и контактировать с ГМС", - добавил он.

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Напомним, 

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • На борту лайнера Diamond Princess, по последним данным, 175 человек подхватили коронавирус, двое из них украинцы. Четверо из заболевших находятся в тяжелом состоянии.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая по состоянию на 11 февраля зафиксировала уменьшение количества случаев заражения уханским коронавирусом. 
  • 13 февраля количество больных за один день выросло почти на 15 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай Житомир строительство дороги


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