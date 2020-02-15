В Житомире изолируют всех работников из Китая, задействованных на строительстве объездной дороги

В Житомире изолируют работников из Китая, задействованных на строительстве объездной автодороги вокруг Житомира, которые возвращаются в Украину после празднования китайского Нового года.

Источник: глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "Получена информация, что авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года, для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира".

"По данным Госмиграционной службы, до выезда за границу около 40 работников из КНР работали на объекте. 16 работников из КНР оставались на территории Украины".

Детали: Бунечко отметил, что 13 февраля в Украину прибыл один работник, которому был проведен медицинский осмотр.

Для предотвращения всех рисков руководством компании принято решение изолировать работника на 14 дней.

Дословно: "Все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. Контракты этих работников не будут аннулированы, т.к. государство несет значительные убытки. Решено ежедневно обмениваться информацией о новоприбывших работниках с управлением здравоохранения Житомирской ОГА и контактировать с ГМС", - добавил он.

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Напомним,