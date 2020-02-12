Зе!рокіровка. Що означає заміна Богдана на Єрмака і до чого тут Коломойський

Як тільки пройшла новина про заміну Богдана на Єрмака багато хто відразу почав бити на сполох: Єрмак + Козак = змова проти України.

А це значить замирення Донбасу за сценарієм Путіна: бойовики стають ветеранами бойових дій, вчителькам, які досягли пенсійного віку і які на уроках історії 6 років вчили дітей, що хунта – це погано, а Путін врятував молоді республіки – ці роки сміливо зарахують у трудовий стаж (хоча ніхто з них не сплачував внески до Пенсійного фонду України).

Ну, і звісно – Пушилін і Пасічник очолюють обласні ради. Втім, думаю, що це не зовсім так.

Перше

Богдан водив маленького (в політичному сенсі) Володю за руку, витирав йому сльози і давав щиглів. Він пам'ятає його безпорадним. Він, за дорученням Ігоря Валерійовича, вмовляв його на великий хайп (агресивна виборча Зе!кампанія). Богдан – той, хто казав шо робити, а Володя, як у давній казці, – міг лише зазначити, що текст трохи по-дебільному написаний.

Богдан – єдиний в оточенні Найвеличнішого, хто так і не визнав його у цьому статусі.

А хлопчик виріс. І не хоче, щоб йому робив козу колишній старший у дворі: не треба поводитися, як дембель перед молодим лейтенантом.

Друге

Богдан високо себе ніс. А інші фаворити хотіли теж доторкнутися до тіла й отримати милість. Його і не любили, як молоді сержанти дембеля. Особливо дратували людей його вибрики, схожі на допетровську Московську думу: кому де стояти при зустрічі визволених бранців, хто чий холоп тощо.

Третє

Богдан нажив ворогів і поза офісом президента. В таких випадках завжди так: когось переїхали при призначеннях, з кимось повелися без поваги.

Просто у солянці нинішньої влади, де немає поваги до експертності та професіоналізму, поважають атрибути, символи і понти.

То чого ж ви хотіли?

Четверте

Богдан токсичний для колективного Заходу. Його звільнення – сигнал для МВФ: можете давати бабки, Коломойський не в фаворі.

Тож тут збіглося настільки багато обставин, що заміна в Зе!команді стала неминучою. Для Володимира Олександровича комфортнішим виявився Андрій Єрмак.

Але є ще один момент.

П'ятий елемент

Спочатку, рік тому, тільки Ігор Валерійович руками Богдана бився за Володю. Потім вписався Аваков. Пінчук очікував і біг на місці. Ахметов грав за опонентів.

Лише після першого туру, коли вже було все ясно, Пінчук став у стрій, сотворивши тріумвірат: Зеленський мав бренд, Пінчук і Коломойський – медіаімперії і впливи. Спочатку здавалося так, що Ахметова у свою компанію вони не візьмуть. Нахіба?

Але Коломойський втомлював Володимира Олександровича. Він йому зобов'язаний, а людей це дійсно втомлює.

Коломойський дратує Захід, і Володю у це тикали.

Коломойський поводився так, наче він знімав гру Зе! на роялі, коли той грав без рук. І може показати, які у президента аргументи, і чи залізні вони, чи, як кажуть в Одесі – "такоє".

Я свого часу, спираючись на історичний досвід і знаючи природу ментальності наших "еліт", стверджував, що усі тріумвірати розпадаються, розпадеться і цей.

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Ми маємо ситуацію, коли в умовне коло тих, хто приймає рішення вступив спочатку Рінат Ахметов. Потім, після того, як зробив президента своїм подільником (через спільне оббріхування патріотів у справі Шеремета), і Арсен Аваков.

І тепер Ігор Валерійович не є першим серед рівних. Він у колі, з ним Аваков, у нього депутатська група.

Але тепер Коломойському замість тріумфу і сатисфакцій пропонують бути меншим братом за столом і отримати щось скромніше замість "ПриватБанку". Десь-щось, город замість латифундії.

Людині, яка зробила з Вови Найвеличнішого, пропонують стати у загальний стрій.

Тому Богдана і посунули. І через колишнього шефа. І через поведінку.

Але – питання питань: чи примириться із пониженням соціального статусу Ігор Валерійович? Ні, точно ні!

А чи буде мститися по-бойовому? Чи тихо, через Сашка Дубінського, плюватиме в страви на загальній кухні? Хтозна. Наче б то Ігор Валерійович не з тих, хто так все залишить. Але ж роки, пенсія, кров не та.

А Єрмак поки що не в колі. Він за спиною Зеленського. Він не замовляє політику. Він в темі, але частки не має. Поки що.

Єрмак – не самостійний, але це і добре. Він не ставленик жодного з олігархів і рівновіддалений від них. Це влаштовує усіх, крім Коломойського. Попервах (для внутрішньої політики) це буде добре. Але ж, хто і з якого боку буде корумпувати Єрмака? А що спроби будуть – ясно.

Я далекий від думки, що Єрмак – кріт, запханий нам імперією для того, щоб віддати Путіну Україну. Судіть самі: ще рік тому жоден аналітик в Москві не міг прогнозувати Єрмаку такого кар'єрного стрибка.

Просто як фаворит Єрмак залежний від бажань шефа. І тому, як і він, залежний від соціології. Соціологія дає перелік питань, що хвилюють електорат Зе. А там – 64% бажають миру.

Оскільки інших бажань більшості (зменшення тарифів, збільшення пенсій, посадка корупціонерів і, що особливо смішно у нашій ситуації, деолігархізації) виконати не вдасться, Зе!команда намагатиметься зробити прорив у питаннях миру.

Навіть даючи воду в Крим. Навіть проводячи вибори на Донбасі.

Єрмак і Зеленський усе ще думають, що вони побачили в очах Путіна бажання миру. А це був спалах в очах педофіла, який побачив наївних хлопчиків.

Тож, великою мірою, ми поміняли біду більшу на біду меншу. Зменшився вплив Коломойського. Збільшилися можливості Москви.

А свого середовища у Єрмака немає. Ідеології немає. Ніби активний ватник. Амбіції бігти є. Куди бігти – хтозна. Для формування команди йому пропонуватимуть своїх людей Пінчук, Ахметов і Аваков та інші. У тому числі й агенти впливу Кремля. І в інтересах Кремля.

А в ідеалі, Офіс президента мав би стати потужним аналітичним центром і дебатним майданчиком для експертного середовища, де б напрацьовувалися стратегії та концепції. Де був би живий діалог і комунікації з громадянським суспільством. Де з часом Єрмаку чи навіть самому Володимиру Олександровичу приємно було б бути модератором.

Але це чуже для них середовище. Тому у Єрмака не вийде. Я маю на увазі, не вийде зробити цю країну успішною.

Боже, бережи Україну!

Віктор Бобиренко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.