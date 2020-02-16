Канада евакуює своїх громадян з Diamond Princess
Канада евакуює своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії через коронавірус.
Джерело: заява міністерства закордонних справ Канади
Деталі: Літак, який замовив для евакуації уряд Канади, доправить пасажирів з Японії на базу канадських Збройних сил у Трентоні, після чого їх буде оглянуто та доправлено для додаткового 14-денного карантину.
Перед посадкою на літак усіх евакуйованих з Diamond Princess пасажирів буде перевірено на наявність симптомів. Ті, у кого їх буде виявлено, не зможуть сісти на літак. Замість цього інфікованих буде розміщено у медичних закладах Японії для лікування.
Про терміни евакуації та кількість громадян, яких планується евакуювати з лайнера, не повідомляється.
Що передувало:
Загалом на борту лайнера Diamond Princess перебувало близько 3700 осіб та членів екіпажу. Серед персоналу лайнера є українці, двоє з яких інфіковані коронавірусом.
За останніми даними, на Diamond Princess підтверджено 70 нових випадків зараження коронавірусом, наразі кількість хворих зросла до 355 осіб.
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Нагадаємо,
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Станом на 11 лютого Національна комісія з охорони здоров’я Китаю зафіксувала зменшення кількості випадків зараження уханським коронавірусом.
- 13 лютого кількість хворих за один день зросла майже на 15 тисяч осіб.
- За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1 666 осіб. Успішно вилікувалися від вірусу 9 388 людини.