Канада евакуює своїх громадян з Diamond Princess

Канада евакуює своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії через коронавірус.

Джерело: заява міністерства закордонних справ Канади

Деталі: Літак, який замовив для евакуації уряд Канади, доправить пасажирів з Японії на базу канадських Збройних сил у Трентоні, після чого їх буде оглянуто та доправлено для додаткового 14-денного карантину.

Перед посадкою на літак усіх евакуйованих з Diamond Princess пасажирів буде перевірено на наявність симптомів. Ті, у кого їх буде виявлено, не зможуть сісти на літак. Замість цього інфікованих буде розміщено у медичних закладах Японії для лікування.

Про терміни евакуації та кількість громадян, яких планується евакуювати з лайнера, не повідомляється.

Що передувало:

Загалом на борту лайнера Diamond Princess перебувало близько 3700 осіб та членів екіпажу. Серед персоналу лайнера є українці, двоє з яких інфіковані коронавірусом.

За останніми даними, на Diamond Princess підтверджено 70 нових випадків зараження коронавірусом, наразі кількість хворих зросла до 355 осіб.

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