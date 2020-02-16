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Канада евакуює своїх громадян з Diamond Princess

Неділя, 16 лютого 2020, 11:02
Канада евакуює своїх громадян з Diamond Princess

Канада евакуює своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії через коронавірус. 

Джерело: заява міністерства закордонних справ Канади

Деталі: Літак, який замовив для евакуації уряд Канади, доправить пасажирів з Японії на базу канадських Збройних сил у Трентоні, після чого їх буде оглянуто та доправлено для додаткового 14-денного карантину. 

Перед посадкою на літак усіх евакуйованих з Diamond Princess пасажирів  буде перевірено на наявність симптомів. Ті, у кого їх буде виявлено, не зможуть сісти на літак. Замість цього інфікованих буде розміщено у медичних закладах Японії для лікування. 

Про терміни евакуації та кількість громадян, яких планується евакуювати з лайнера, не повідомляється. 

Що передувало:

Загалом на борту лайнера Diamond Princess перебувало близько 3700 осіб та членів екіпажу. Серед персоналу лайнера є українці, двоє з яких інфіковані коронавірусом.

За останніми даними, на Diamond Princess підтверджено 70 нових випадків зараження коронавірусом, наразі кількість хворих зросла до 355 осіб. 

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Нагадаємо, 

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 11 лютого Національна комісія з охорони здоров’я Китаю зафіксувала зменшення кількості випадків зараження уханським коронавірусом. 
  • 13 лютого кількість хворих за один день зросла майже на 15 тисяч осіб.
  • За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1 666 осіб. Успішно вилікувалися від вірусу 9 388 людини.

Українська правда

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Теми: коронавірусКанада
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